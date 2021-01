La coraggiosa figlia di Jovanotti che combatte il cancro

Era dedicata a lei la canzone ‘Per te’, a Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti che in questi giorni ha raccontato al mondo la sua incredibile al mondo. La sua foto sorridente con la testa rasata e il bicipite in posa – come a dire ‘ce l’ho fatta, sono forte’ sta facendo il giro del web.

La foto della figlia di Jovanotti che racconta la sua lotta contro il cancro

«Ieri sono ufficialmente guarita – scrive Teresa sul suo profilo Instagram. Al suo annuncio fanno eco le parole del mitico cantante italiano: «Per noi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca»

Era da sette mesi che stavano affrontando questo grave male: «Il 3 luglio 2020 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico» spiega la figlia di Jovanotti, classe 1998, che come sintomi aveva riscontrato un semplice prurito alle gambe, un semplice fastidio che poi ha rivelato questioni molto più serie. «Non riuscivo a dormire più di un paio d’ore a notte, avevo la pelle piagata, quando mi si è ingrossato un linfonodo sotto il braccio ho capito che era qualcosa di più serio».

Dopo 6 cicli di chemioterapia i primi segni di ripresa, e la rasatura dei capelli più “come segno di un nuovo inizio“. Nonostante Teresa Cherubini viva a New York, infatti, si è fatta curare presso lo IEO di Milano, che ringrazia profondamente, specialmente il «prof Paolo Veronesi che mi ha operato», e subito dopo pensa alla mamma Francesca e al papà Lorenzo: «Il cancro è una malattia molto solitaria, ma il supporto di chi ti sta vicino è fondamentale. La paura non è andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l’ora di ricominciare a vivere».

Un bellissimo messaggio ed un grande in bocca al lupo a questa forza della natura!