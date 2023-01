Mara Venier, lite furiosa con Marisela Federici: “Mi fa orrore il tuo cinismo sulla Lollobrigida”

Lite televisiva a distanza tra Mara Venier e Marisela Federici a La vita in diretta. Nella puntata del rotocalco andata in onda il 19 gennaio 2023, giorno dei funerali di Gina Lollobrigida seguiti in tv da due milioni e mezzo di telespettatori (21,1% di share su Rai 1), Alberto Matano ha dedicato ampio spazio alla scomparsa della diva, morta all’età di 95 anni. In studio è intervenuta Marisela Federici, la contessa madrina di celebri serate mondane nella sua lussuosissima residenza romana.

Mara Venier Marisela Federici, che lite a La vita in diretta

La Federici non ha risparmiato parole al veleno per le relazioni che la Lollo ha intrattenuto negli ultimi anni di vita con il controverso marito Javier Rigau e con il segretario Andrea Piazzolla, di 60 anni più giovane e finito in tribunale con l’accusa di circonvenzione d’incapace. La contessa ha definito “una situazione tragicomica” il legame tra l’attrice e il suo tuttofare, diventato amministratore delegato della società Vissi d’arte per intascare soldi e beni della “Bersagliera” del cinema italiano.

A quel punto la Venier, amica di vecchia data della Lollobrigida, ha deciso di intervenire telefonicamente in trasmissione per riprendere il comportamento della Federici, considerato sfacciato e irriverente. “Vorrei capire di più l’atteggiamento di Marisela Federici, che ha parlato di situazione tragicomica – ha detto la conduttrice veneta –. Di comico in questa storia non c’è niente, forse fa ridere solo te. Ti assicuro che non fa ridere le persone che hanno voluto bene a Gina, perché noi l’abbiamo vissuta per tanti anni. Abbiamo vissuto il dolore… E quando Gina da me, nell’ultima intervista, diceva ‘Vorrei morire in pace’”.

La lite tra Mara Venier e Marisela Federici a La vita in diretta (foto: RaiPlay)

Marisela Federici Mara Venier, rissa tv sulla Lollobrigida

All’invito della contessa a non piangere in diretta, la Venier si è imbestialita ancora di più. “Non piango manco per niente – ha tuonato la conduttrice di Domenica In –. Mi fa orrore il tuo cinismo, Marisela”. La Federici ha continuato a rispondere con sarcasmo, ringraziando “per l’onore” e aggiungendo che “purtroppo ognuno ha un modo di vedere la verità”, invitando la Venier a non eccitarsi troppo.

“Ma tu che ne sai che stai in villa a fare le cene? Le verità di dolore, di sofferenza – ha replicato la Venier –. Che ne sai di Gina, che ne sai di come Andrea è stato vicino a Gina in questi anni?”. Beccata in continuazione, Marisela Federici ha contrattaccato la conduttrice spiegando che “stare vicino a una persona è diverso da averla ospite in tv”, rivelando che lei era presente “nei pranzi dove Gina ti raccontava le sue intimità”. In quel momento la lite si è interrotta perché la Venier ha salutato tutti e riagganciato il telefono.

“Conosco l’altro lato della medaglia – ha concluso la contessa – ma siccome sono problemi estremamente personali, io non sono qui per dare un giudizio. Sono qui per dare la mia personale opinione. Non c’entra niente con la vita privata. Ce l’avete con me oggi perché dico la verità?”. La discussione, ovviamente, è diventata subito virale sui social.