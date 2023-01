Vincenzo Mollica compie 70 anni: la festa di Fiorello in tv è davvero commovente

Giornata speciale quella di venerdì 27 gennaio per Vincenzo Mollica: il celebre giornalista compie 70 anni. Quale modo migliore per festeggiare se non essere ospite da Fiorello a Viva Rai2!, la striscia di infotainment e varietà che Rosario conduce ogni mattina con Biggio. Nato nel 1953 a Formigine, in provincia di Modena, Mollica rappresenta un pezzo di storia della televisione italiana dopo 40 anni di onorato servizio per il Tg1.

Vincenzo Mollica Fiorello, un duo imbattibile

Andato in pensione il 29 febbraio 2020, giusto in tempo per poter seguire il suo trentanovesimo Festival di Sanremo, Mollica convive da dieci anni con la malattia di Parkinson e la comparsa del glaucoma gli sta facendo perdere la vista. Eppure, sul volto del giornalista non scompaiono mai il sorriso e la serenità. Quando Fiorello lo fa sedere su un trono bianco e blu, si ritrova davanti una torta gigante dalla quale esce una ballerina con la maschera di Giorgia Meloni.

“Mi sembra un po’ troppo che la Presidente del Consiglio venga a farmi gli auguri”, ride Mollica divertito e visibilmente commosso. Prima ancora, c’è stata una clip con gli auguri di tanti volti noti del mondo della musica e dello spettacolo. Non solo: la redazione del programma ha montato alcune delle migliaia di interviste che Mollica ha realizzato nei suoi anni di carriera professionale al Tg1.

Mentre happy birthday risuona sparata a tutto volume, Fiorello gli descrive all’orecchio tutto quello che sta succedendo: le danzatrici, i cotillon, gli ospiti speciali Valerio Mastandrea e Fabio Rovazzi, la torta gigantesca. A quel punto ecco il regalo: un numero speciale di Topolino che gli dedica per l’occasione una nuova storia del suo alter ego Vincenzo Paperica, inventato da Andrea Pazienza e realizzato da Giorgio Cavazzano.

Vincenzo Mollica festeggia i 70 anni da Fiorello (foto: RaiPlay)

Fiorello, Viva Rai 2 “è una benedizione della vita”

“È il mio secondo compleanno, mentre il terzo lo festeggio per il pupazzo della sciabarabba di Fiorello”, spiega Mollica.

In 40 anni di Tg1 ne ho combinate troppe. Mi fa piacere dell’omaggio che mi fanno oggi a Rai Teche e al Tg1, per cui ringrazio Monica Maggioni. Veramente grazie. Ma la mattina mi sveglio con Fiorello. Ho scelto di festeggiare stamattina con Rosario che per me è una benedizione. Ogni mattina svegliarmi con Viva Rai2! è una benedizione della vita.

L’emozione è palpabile e sincera. Questo momento toccante di televisione è disponibile su RaiPlay. Stavolta anche i residenti di via Asiago e via Montello nel quartiere Prati di Roma, spesso e volentieri inferociti per i rumori e il caos provocati dalla trasmissione, sono usciti sui balconi per applaudire e intonare il coro tanti auguri.