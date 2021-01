Patrizia Rossetti rinuncia a L’isola dei famosi: “Meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality”

Patrizia Rossetti non sarà una delle naufraghe concorrenti a L’isola dei famosi. La conduttrice lo conferma in un commento su Instagram ad un post di Alba Parietti, dove ha detto la sua sul presunto flirt tra Maria Teresa Ruta e Alain Delon. Tutto comincia nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, nel corso della quale la Ruta racconta che la Parietti le avrebbe “soffiato” Delon durante una serata di Miss Italia.

Alba Parietti Maria Teresa Ruta: irrompe Patrizia Rossetti

La Parietti smentisce questa versione dei fatti postando due video sul suo account Instagram, già usato per difendere il figlio Francesco dalle accuse di sessismo. I follower sono sorpresi da uno dei tanti commenti che spuntano: quello di Patrizia Rossetti.

“Hai fatto benissimo a pubblicare questa realtà. I fatti sono meglio delle parole”, scrive la regina delle televendite. Gli ammiratori della Ruta insorgono: ma come, Maria Teresa e Patrizia hanno vinto insieme Pechino Express e ora la Rossetti la “tradisce” così?

La difesa di Patrizia, a quel punto, tira in ballo L’isola dei famosi, i cui casting sono in corso proprio in queste settimane. “Ho solo approvato la verità del video di Alba. Non ho offeso nessuno, è chiaro? Non sono andata contro nessuno, ho solo detto il mio parere. L’ho fatto anche a Pechino quando non ero d’accordo con le pazzie di Maria Teresa. Questo non vuol dire essere nemiche. E comunque meglio fare telepromozioni che stare chiusa in una casa a dire cavolate pur di essere in tv. E non mi riferisco solo alla Ruta. E comunque non ci vado all’Isola”, scrive la Rossetti.

In un intervento successivo, Patrizia rincara la dose. “Meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality pur di stare in tv”, precisa la presentatrice.

Patrizia Rossetti (Foto: Facebook @patriziarossetti59)

Patrizia Rossetti e Maria Teresa: la replica di Guenda Goria

Questa presa di posizione non è piaciuta a Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta e ormai star dei reality.

“Patrizia è una carissima amica di mamma. Hanno vinto insieme Pechino Express. Mi chiedo: parlare di dignità perduta per un racconto di gossip di tanti anni fa su cui uno si può anche fare anche una risata? La dignità è un’altra cosa. Non credo che nessuno la stia perdendo, in particolar modo mia mamma. Beh, è un commento che da un’amica proprio non me l’aspetto. Tra l’altro io so dalla produzione che Patrizia Rossetti ha fatto ben due provini per entrare in questa edizione del Grande Fratello Vip”, puntualizza l’ex inquilina del programma.

Polemiche a parte, L’isola dei famosi dovrebbe prendere il via a marzo con la conduzione di Ilary Blasi. Si vocifera di Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi tra gli opinionisti e di Elisa Isoardi, Akash Kumar, Alex Nuccetelli, Valentina Persia e Clemente Russo nel cast di concorrenti.