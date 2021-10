La principessa Sissi torna in tv: la nuova serie in esclusiva assoluta su Canale 5

Canale 5 si è aggiudicata i diritti per la messa in onda italiana di una delle fiction più attese della stagione: la serie-evento Sissi. Sarà l’ammiraglia Mediaset a trasmettere in esclusiva assoluta i tre episodi da un’ora ciascuno del fiabesco dramma in costume che ripercorre la vita della duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di Imperatrice d’Austria. Dopo il successo internazionale di The Crown, si tratta di un altro titolo, stavolta di produzione tedesca, dedicato a una sovrana europea, giù amata e diventata di culto grazie ai film con l’indimenticabile Romy Schneider.

Sissi: serie tv in arrivo su Canale 5

Commissionata dalla televisione tedesca RTL con Beta Film, Sissi andrà in onda in tutta Europa dopo la presentazione in anteprima mondiale al festival Canneseries lunedì 11 ottobre. Gli autori Andreas Gutzeit, Robert Krause ed Elena Hell hanno raccontato un periodo specifico nella vita della “donna più bella d’Europa”.

La mini-serie si concentra sulla storia d’amore tra Elisabetta d’Austria, giovane regnante che sfida le rigide consuetudini di corte e usa la forza del suo aspetto esteriore per sé stessa e per i suoi ideali, e Francesco Giuseppe I, il futuro imperatore che tra potere, pressioni politiche e vulnerabilità personali trovò in Sissi un’insolita alleata.

In questa riedizione la Principessa è interpretata da Dominique Devenport, attrice emergente svizzero-americana lanciata dal film Treno di notte per Lisbona. L’attore tedesco Jannik Schümann, conosciuto dagli utenti di Netflix per la serie Tribes of Europa, è invece l’Imperatore Franz.

Nel resto del cast spiccano Désirée Nosbusch (l’arciduchessa Sophie, madre di Franz), Tanja Schleiff (la Contessa Esterhazy), Paula Kober (Fanny), Julia Stemberger (la duchessa Ludovica in Baviera, madre di Sissi), David Korbmann (Graf Grünne), Pauline Rénevier (la duchessa Helene Néné di Baviera, sorella di Sissi), Yasmani Stambader (Lajos Farkas), Giovanni Funiati (il conte Andrassy) e Marcus Grüsser (il duca Max in Baviera, padre di Sissi).

Dominique Devenport e Jannik Schumann (foto: Story House Productions/Satel Film)

La principessa Sissi in tv entro la fine del 2021

Sissi è stata girata nel corso di quattro mesi tra Lettonia, Lituania, Austria, Ungheria e Germania. Qui la residenza di Würzburg e i paesaggi mozzafiato di Berchtesgadener hanno fatto da sfondo alla sontuosa produzione targata Story House Pictures e Satel Film. I produttori sono Jens Freels e Andreas Gutzeit, che figura anche come showrunner. La regia è di Sven Bohse, il regista di – tra gli altri – 1989 – La svolta e Una strada verso il domani – Ku’damm 56.

La messa in onda della serie è prevista per la fine del 2021, con tutta probabilità nello slot del mercoledì di Luce dei tuoi occhi. Non solo: come riporta il magazine Variety, RTL Deutschland ha già dato il via libera ad una seconda stagione. “Il nostro obiettivo – fa sapere Hauke Bartel di RTL – è far rivivere la storia di Sissi, ma raccontandola diversamente, da una prospettiva moderna”.