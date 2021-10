I concorrenti del Gf Vip “una massa di imbecilli e cerebrolesi”: il fuori onda travolge il reality

Una gaffe clamorosa, un errore casuale o un insulto scappato in un momento di debolezza? Al Gf Vip ne succedono di tutti i colori, compresa una persona della regia che dà degli “imbecilli e cerebrolesi” ai concorrenti chiusi nella Casa di Cinecittà. L’episodio succede nel corso delle lunghe dirette del reality di Canale 5 e non sfugge alle orecchie dei telespettatori più attenti, e nemmeno a quelle dei reclusi nell’abitazione.

Gf Vip massa di cerebrolesi: il fuori onda

Il video del fuori onda, diventato virale sui social, testimonia l’accaduto. Dalla regia dimenticano di spegnere il microfono collegato con i concorrenti e qualcuno – una voce femminile – si lascia scappare la frase incriminata: “Una massa di imbecilli e cerebrolesi… Ca**i loro”.

Sia i vip in gara che gli spettatori che in quel momento seguono la diretta ascoltano queste parole. Subito dopo, la voce di un’altra donna, dal tono più giovane, interviene per avvisare l’altra autrice: “Ti sentono…”. “Fai finta di niente”, dice Davide Silvestri ai coinquilini in giardino.

A chi è rivolto quell’insulto? Chi sono i destinatari di quell’accusa? Un’idea precisa, a prescindere dall’obiettivo del fuori onda, la esprime l’atleta paralimpico Giuseppe Campoccio: “Rimango letteralmente stupito, offeso, e indignato, su come possa passare questa frase senza che nessuno abbia preso una posizione contro la redazione del programma. Io sono un celebroleso che riesce a vince medaglie olimpioniche mentre voi che riuscite a fare?”.

Campoccio aggiunge che “le celebrolesioni sono conseguenze patologiche di malattie o traumi che nulla hanno a che fare con la stupidità e l’ignoranza delle persone. La cerebrolesione, o lesione cerebrale, è un danno del cervello (con distruzione delle cellule neuronali) che può verificarsi dal concepimento alla nascita, fino all’età adulta”.

I concorrenti del Gf Vip

Gf Vip, insulti in diretta: le scuse della produzione

Il campione di getto del peso si rivolge al conduttore Alfonso Signorini, pregandolo di spiegare “in diretta a tutti gli italiani che seguono il programma, e non solo, cosa sia accaduto e quale provvedimento, ovviamente disciplinare, venga fatto nei confronti degli autori stessi (come viene fatto per i concorrenti che si macchiano di atteggiamenti o frasi inopportune bestemmia, offesa a fondo razionale o di genere)”.

Oggi è arrivato il doveroso passo indietro. Endemol Shine Italy, la produzione della trasmissione, “si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di Gf Vip. Sono state pronunciate frasi inopportune che, benché non fossero rivolte ai concorrenti, sono ugualmente ingiustificabili”. Ma allora a chi erano rivolte? Questo resterà un mistero.