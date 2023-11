Ilary Blasi su Netflix: il documentario che svela la ‘sua verità’ con Totti

Se vi è capitato di navigare sui social in questi giorni, avrete sicuramente visto il trailer di ‘Unica’, l’esclusivo documentario con Ilary Blasi su Netflix. La presentatrice ha voluto infatti condividere con il pubblico la sua personale prospettiva su un periodo molto delicato della sua vita, rompendo il silenzio che ha mantenuto per molto tempo dopo la fine del suo matrimonio con Totti.

Di cosa parla ‘Unica’, il documentario che porta Ilary Blasi su Netflix

È ufficiale, potete trovare Ilary Blasi su Netflix che racconta nei dettagli la sua relazione con l’ex capitano della Roma. Uno degli episodi che incuriosisce è la sua narrazione di un momento chiave del loro rapporto in cui Totti ha mostrato un comportamento insolito durante una cena con amici e con Alessia, parrucchiera e confidente della presentatrice: l’ex marito in quell’occasione ha chiesto di visionare telefono della sua (allora) moglie e ha cercato il profilo di un ragazzo su Instagram, che al momento hanno ‘negato tutto’: “Gli diciamo una bugia, perché avevamo percepito che era incazzato“, racconta lei, spiegando che “Ci divertiva la situazione. Eravamo incuriosite dal ragazzo, ma niente di che“. A quek punto però Il Pupone si era ormai arrabbiato: “Ci ha fatto capire che sapeva che lo avevamo incontrato e da lì, un disastro. Era nero, ripeteva in continuazione una data in particolare, 11 ottobre, così capisco che lui ha preso il mio cellulare e ha trovato uno scambio di messaggi con Alessia, dove lei si era sentita con il ragazzo e si era messa d’accordo per prendere un caffè tutti e tre insieme.”

Da lì la situazione si fa ancora più intensa: “Non c’era niente di losco, casa sua era vicina alla stazione, dove dovevamo prendere il treno, dopo quaranta minuti ce ne siamo andate. Giusto il caffè e una sigaretta“, racconta Ilary Blasi su Netflix, spiegando il contenuto di questi messaggi trovati da Totti, e commentando la sua reazione furiosa: “Capisco l’incazzatura, la gelosia, ma in vent’anni io non lo avevo mai fatto dubitare di me. Non hai aperto la porta e mi hai trovato che sc0pav0 con un altro. Tocca a te a credere a me visto che in vent’anni è toccato sempre a me difenderti“. E lì lo sfogo del calciatore che la spiazza: “Non so come hai fatto in tutti questi anni, io non sono bravo come te. Io dalla testa non mi levo questo caffè“.

Insomma, una situazione ha portato a un confronto intenso tra i due, con Totti che esprimeva la sua delusione e i sensi di colpa che sentiva, mentre Ilary rifletteva sul senso di colpa per un evento così insignificante che ha, apparentemente, scatenato la crisi nel loro matrimonio. Questa è sola una delle varie sfumature presentate nel documentario “Unica”, che ha permesso alla presentatrice di raccontare in modo esausitivo la sua verità, mostrando la complessità dei sentimenti e delle dinamiche di una relazione lunga vent’anni che è giunta al termine.