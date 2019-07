Cadute le accuse a Kevin Spacey? Ecco com’è andata davvero

Cadono le accuse a Kevin Spacey, o meglio, cade l’unica che aveva rappresentato la premessa per un procedimento legale a tutti gli effetti. Non molti sanno, infatti, che erano più di 30 i casi di mol3stie sollevati nei confronti dell’attore, ma molti erano semplicemente troppo vecchi e altri non erano sufficientemente consistenti.

Ad oggi, tuttavia, la presunta aggressione ses*uale più grave è stata ufficialmente ‘smontata’ dai procuratori del Massachusetts. Si trattava della denuncia di William Little, un diciottenne che lavorava in un bar di Nuntucket e che, secondo la sua testimonianza (e quella della madre) era stato forzato a bere alcool dalla star di House of Cards e poi riportato a casa, subendo avances non gradite durante il tragitto. A riprova di quanto accaduto, il ragazzo aveva a supporto alcuni messaggi scambiati con il Premio Oscar.

Purtroppo, però, il suo telefono è andato poi misteriosamente perduto quando la difesa ha richiesto un’analisi «completa e non alterata» della conversazione con Spacey, ipotizzando che alcuni scambi di messaggi erano stati volutamente omessi. A quel punto Little ha fatto appello al quinti emendamento, che secondo la Costituzione americana, permette di non testimoniare contro sé stessi.

Quel video provocatorio che annunciava che ‘la verità sarebbe venuta a galla’

Cadono così le accuse a Kevin Spacey, che dall’inizio dello scandalo si è sempre dichiarato non colpevole, ed ha mantenuto sempre il punto – così come i suoi legali – senza mai aggiungere altro o esporsi troppo alla stampa e ai media. A dicembre, inoltre, aveva pubblicato un video molto provocatorio in cui, giocando sul suo celebre ruolo di spietato manovratore politico in House of Cards, si rivolgeva al pubblico dicendo che non avrebbe voluto pagato il prezzo di cose mai commesse, e che in breve tempo la verità ‘completa’ sarebbe venuta a galla.

Lo rivedremo presto di ritorno nello star system?