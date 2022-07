Tale e Quale Show 2022, ecco il cast della dodicesima edizione

Undici concorrenti, sei donne e cinque uomini. Sono i concorrenti vip che si sfideranno a Tale e Quale Show 2022, la dodicesima edizione del varietà condotto da Carlo Conti al via venerdì 30 settembre su Rai 1. Otto le puntate previste, con chiusura fissata per il 18 novembre. Il cast è stato rivelato dalla redazione della trasmissione insieme alla conferma della giuria: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Tale e Quale Show 2022: cast annunciato

Il cast di Tale e Quale Show 2022 è un mix di nomi famosi che attirano il pubblico, cantanti meno conosciuti che però riserveranno delle sorprese, e attori, imitatori e showgirl già rodati dal mondo dei talent televisivi. Un concorrente è alla sua seconda partecipazione: si tratta di Francesco Paolantoni, che torna al programma da ripetente e affiancato da Gabriele Cirilli a fargli da coach.

La quota trash è assicurata da Alessandra Mussolini, alla sua terza esperienza tv dopo Ballando con le stelle e Il cantante mascherato, e da Valeria Marini, ormai una presenza fissa nei reality con personaggi più o meno famosi. Proprio in una recente intervista al Corriere della Sera, durante la quale ha rivelato di aver pensato di farsi suora un anno fa e di “fare l’amore dalla mattina alla sera” con il fidanzato 35enne Eddy Siniscalchi, la Marini ha dichiarato di aver studiato canto per il provino e che continuerà a prendere lezioni.

Valeria Marini (foto: @valeriamariniofficial)

Tale e Quale 2022: il cast di concorrenti

Nel resto del cast partono da favoriti un bravissimo imitatore come Claudio Lauretta e un cantante esperto come Antonino Spadaccino, vincitore di Amici nel 2004. È un’artista a tutto tondo Elena Ballerini, nota al grande pubblico per i collegamenti di Mezzogiorno in famiglia ma ormai una veterana del mondo del musical. Non ha bisogno di presentazioni per i telespettatori di Rai 1 Gilles Rocca, vincitore nel 2020 di Ballando con le stelle in coppia con Lucrezia Lando.

Tutte da scoprire sono le doti canore della comica Valentina Persia, della friulana-senegalese Samira Lui (una delle “professoresse” del quiz L’eredità), dell’attore Andrea Dianetti e di Rosalinda Cannavò, ovvero la Adua Del Vesco delle fiction Ares. L’attrice ha una carriera parallela da cantante (è diventata cult la sua Sei sei sei perché legata all’Ares Gate) e ha da poco pubblicato un singolo dal titolo Sempre avanti.

Riepilogando, ecco il cast completo in ordine alfabetico degli 11 concorrenti di Tale e Quale Show 2022.