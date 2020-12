Ladri svaligiano la casa di Suor Costanza: “Un attacco al cuore, agli affetti, ai ricordi di una vita”

Valeria Fabrizi è da nove anni l’amatissima Suor Costanza della fiction di Rai 1 Che Dio ci aiuti. L’attrice, 83 anni e un passato da parrucchiera e sarta prima di dividersi tra fotoromanzi, teatro e cinema, è stata vittima di un furto nella sua casa a Roma, nel quartiere Balduina. In quel palazzo c’è una mansarda dove hanno vissuto amici e colleghi, da Walter Chiari a Raz Degan e Randi Ingerman. Lì sono passati i ladri che hanno preso di mira proprio l’appartamento della Fabrizi, vedova di Tata Giacobetti, una delle colonne portanti dello storico Quartetto Cetra, scomparso nel 1988.

Suor Costanza, attrice derubata a Roma

Giorgia Giacobetti, ufficio stampa e figlia di Valeria, ha denunciato l’accaduto sui social. Non è ancora chiaro cosa sia successo e soprattutto cosa sia stato rubato. Al momento dell’irruzione in casa non ci sarebbe stato nessuno.

Giacobetti denuncia su Facebook che casa di sua madre è stata svaligiata: “Tutto sottosopra, mobili rotti, cose ovunque. Completamente inagibile. Sembra di stare in una casa colpita dal terremoto. Oltre al grande danno materiale, un attacco al cuore e agli affetti, e ai ricordi di una vita. Polizia e intervento della scientifica impeccabili. Cosa poter augurare a chi ha fatto tutto ciò?”.

Il post di Giorgia ha ricevuto centinaia di condivisioni e commenti di solidarietà e condanna. Fabrizi è stata impegnata con le riprese di Che Dio ci aiuti 6, che andrà in onda a partire dal 7 gennaio 2021. L’attrice è nota per il piglio instancabile: quando le hanno asportato un tumore non ha smesso di andare sul set della fiction con Elena Sofia Ricci.

Suor Costanza e Suor Angela sul set (foto: Instagram @elenasofiaricci_officialpage)

Valeria Fabrizi, figlia denuncia il furto in casa sui social

Valeria vive da sola nella casa di via Tito Livio. In un’intervista concessa a Vanity Fair qualche tempo fa, ha detto che ciò che la spaventa davvero è proprio “dimenticare”: “Per i colleghi più giovani sono una cantastorie. Questi non sanno chi sono Tognazzi, Chiari: io mi metto lì e glielo spiego”.

In quell’appartamento, dove per fortuna non c’è sempre, ci sono fotografie, cimeli e ricordi di dive ed amiche come Ava Gardner e Alida Valli. “Ho una vita ricca e tanto da fare”, ha detto tra un progetto e l’altro, quando “per passare il tempo rimetto a posto i cassetti, lavo e stiro”.