I Cesaroni 7 si farà: arriva l’annuncio di Claudio Amendola

L’annuncio arriva a Benevento, in occasione del BTC Festival: I Cesaroni 7 si farà. Lo conferma Claudio Amendola in persona, ospite della kermesse campana a Piazza Roma. “A novembre saremo sul set per girare”, rivela l’attore e regista romano, prossimamente al cinema con Ari-Cassamortari, il sequel della dark comedy che ha diretto nel 2022 affidandola ad un cast di amici, da Massimo Ghini e Gianmarco Tognazzi a Lucia Ocone e Antonello Fassari.

I Cesaroni 7 si farà: cos’ha detto Claudio Amendola

Al momento ci sono pochissimi dettagli sulla settima stagione. Amendola spiega soltanto che i nuovi episodi dovrebbero andare in onda entro il 2025. “In questi giorni stiamo completando la scrittura della sceneggiatura, poi mi dedicherò al montaggio della fiction Il Patriarca 2 che ho da poco finito di girare. Dopodiché, il primo set su cui tornerò a lavorare sarà quello de I Cesaroni”, promette l’attore.

“Grande emozione, grande curiosità e grande felicità. È inutile che vi dica quanto sono affezionato a quella serie e a quel personaggio. Ma anche grande senso di responsabilità, perché l’attesa è molta e l’eredità di quel successo è pesante”, spiega Amendola. Prodotta da Publispei e RTI, I Cesaroni è stata trasmessa da Canale 5 dal 2006 al 2014 per un totale di 146 episodi. Ora si torna alla Garbatella a dieci anni dall’ultima stagione.

I Cesaroni 7: chi ci sarà nel cast?

“I Cesaroni hanno ottenuto la fiducia del pubblico. Le persone si sono riviste in noi e hanno capito che eravamo reali, e leali, nel raccontarle. E poi aveva due ingredienti giusti: risate e sentimento. E state sicuri che torneranno”, promette l’attore a Benevento. Le sue dichiarazioni arrivano dopo quelle di Fassari che in una recente intervista a Repubblica ha confermato il ritorno della fiction, già fatto trapelare dalla produttrice Verdiana Bixio “se ci sarà una storia forte” che evidentemente è stata trovata.

Resta l’incognita del cast. Scontate le presenze di Claudio Amendola e Antonello Fassari, non ci sarà sicuramente Alessandra Mastronardi (“Non avrebbe senso far tornare il mio personaggio, che nel frattempo dovrebbe essere diventata nonna: mica parliamo di un successo globale alla Friends”, ha detto al Corriere della Sera), mentre sono in forse Elena Sofia Ricci (improbabile la sua presenza) e Matteo Branciamore.

Per il resto, sono più che probabili le apparizioni di Max Tortora, Federico Russo, Micol Olivieri, Niccolò Centioni, Elda Avignini e Ludovico Fremont. Ma non mancheranno le sorprese. I nuovi episodi saranno in memoria di Marzia Ubaldi: l’attrice, apparsa nella quarta stagione della serie, è scomparsa nell’ottobre 2023 all’età di 85 anni. Per chi vuole procedere con un ripasso prima del ritorno della fiction, le sei stagioni, già riproposte con successo su Netflix e Prime Video, sono disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity.