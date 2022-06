Vanessa Incontrada si allena per dimagrire, pioggia di critiche sui social: “Predichi bene e razzoli male”

Vanessa Incontrada non ha mai nascosto i suoi chili di troppo. È diventata un simbolo della body positivity da quando i suoi post sull’accettazione del proprio aspetto fisico spopolano sul web e soprattutto dopo aver posato senza veli sulla copertina del magazine Vanity Fair. “Nessuno mi può giudicare”, ha tuonato la showgirl italo-spagnola nell’intervista al popolare settimanale. Nelle ultime ore, tuttavia, l’attrice e presentatrice è stata investita da una pioggia di critiche sui social, stavolta per il motivo opposto.

Vanessa Incontrada magra? Follower in rivolta

Incontrada ha postato sui social una foto che la ritrae mentre fa jogging a Follonica. Nello scatto si sta allenando per rimettersi in forma e appare più asciutta rispetto al recente passato. “Avanti tuttaaaaaaa”, scrive la showgirl.

Tantissimi utenti la trovano “sempre bellissima” e ribadiscono che “l’attività fisica fa bene”. Ma c’è anche chi si sente “tradita” dalla sua svolta salutista. Proprio lei che diceva di stare bene con la propria fisicità, icona della lotta contro gli haters, il body shaming e il bullismo?

I commenti sono diversi: “Diceva di stare bene con qualche chilo in più e invece sta facendo di tutto per ritornare magra… Evidentemente predicava bene e razzolava male, che delusione”, “Alla fine stanno manipolando anche te con la storia del peso? Io ero felice perché almeno tu eri una di noi, una ‘normale’. Invece oggi ti vedo in questa foto a cercare di essere più magra perché lo dice lo stereotipo televisivo”.

Vanessa Incontrada nel servizio anti-body shaming per Vanity Fair e tornata in forma per le strade di Follonica

Vanessa Incontrada dimagrita: commenti al veleno

Non manca chi usa il sarcasmo per sferrare una feroce critica: “Quando eri chiattulella era giusto essere chiattulelli. Ora che ti stai rimettendo in forma ti vogliamo ambasciatrice del fitness. Mi raccomando più tapiri e grasse risate per le storie d’amore finite”.

Ma la maggior parte dei follower cerca di riportare il post in una dimensione più equilibrata: “Se partissimo dalla concezione che stare in forma è più salutare che estetico, certi commenti stupidi non li leggeremmo. Poi quando una persona è bella lo è sempre, con o senza chili”.

Al momento Incontrada non ha risposto direttamente alle critiche. L’attrice si è limitata a pubblicare un’altra foto in primo piano dove scrive “Eterna giovinezza”.