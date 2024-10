I Cesaroni 7 slitta al 2025: Elena Sofia Ricci torna nel cast?

Quando Claudio Amendola ha annunciato I Cesaroni 7, i fan di vecchia data della storica fiction Mediaset hanno cominciato il conto alla rovescia per i nuovi episodi della settima stagione. Alla fine dell’estate tutto sembrava pronto per il ritorno sul set, ma ora è arrivato lo stop: le riprese slitteranno direttamente al 2025. Il motivo? Elena Sofia Ricci potrebbe rientrare nel cast.

I Cesaroni 7: Elena Sofia Ricci torna nel cast?

È il blog di Davide Maggio a rivelare che l’attrice potrebbe tornare a interpretare il personaggio di Lucia Liguori, la compagna di Giulio e madre di Eva e Alice. Il condizionale è d’obbligo perché Ricci ha un’agenda ricca di impegni: prossimamente sarà su Rai1 con Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia (la seconda stagione della fiction tratta dai romanzi della scrittrice Ilaria Tuti) e al cinema nel cast di Diamanti di Ferzan Ozpetek.

Tutti questi lavori, incluso il teatro, si sono rivelati inconciliabili con l’inizio delle riprese dei Cesaroni in autunno. In un’intervista concessa a Repubblica, l’attrice era stata sibillina: “Anche io attendo moltissimo il ritorno dei Cesaroni. Ma non svelo niente”. L’ormai ex Suor Angela di Che Dio ci aiuti aveva abbandonato la fiction dopo le prime tre stagioni per poi tornare nella quinta. “Le cose a un certo punto devono finire, forse bisognerebbe avere il coraggio di smettere”, aveva dichiarato all’epoca.

I Cesaroni 7 si farà: riprese nel 2025

L’allarme è quindi rientrato: I Cesaroni 7 si farà, debutterà su Canale 5 nel 2025 e potrebbe schierare nel cast Elena Sofia Ricci. A far preoccupare gli appassionati della serie era stato Claudio Amendola, che in un’intervista ha detto: “La settimana stagione non è confermata. Non vorrei parlarne, ma I Cesaroni scivola in avanti per mille motivi. Non aggiungo altro. Cause di forza maggiore. Importanti. Spero veramente che si faccia”.

Il motivo di queste dichiarazioni si è poi capito: l’attore e regista romano ha chiesto a gran voce di poter produrre la settima stagione. Il problema è stato risolto e Amendola sarà produttore insieme a Verdiana Bixio di Publispei. Anche l’attore è particolarmente impegnato in questa fase con la seconda stagione della serie Mediaset Il patriarca e con l’uscita di Ari-Cassamortari, il sequel della commedia che ha diretto nel 2022 e che sarà su Prime Video dal 23 settembre.