Lizzy e Red – amici per sempre, trailer italiano al cinema dal 3 marzo

Lizzy e Red, Amici per sempre, il lungometraggio di animazione in stop motion diretto dai registi delle Repubblica Ceca Denisa Grimmovà e Jan Bubeniček e basato sul libro omonimo di Iva Prochàzkovà.

Una produzione Fresh Films (Repubblica Ceca) e Les Films du Cygne (Francia), la pellicola è basata sul Libro di Iva Prochàzkovà. Lizzy e Red – amici per sempre, distribuito da Adler Entertainment, arriverà nelle sale al cinema dal prossimo giovedì 3 marzo.

Un’avventura fantastica in compagnia di due protagonisti indimenticabili Lizzy e Red, un topolino e un cucciolo di volpe, che trasporterà i più piccini in un mondo dove tutto è possibile.

Dai creatori di La mia vita da Zucchina, Lizzy e Red, Amici per sempre (Even Mice Belong in Heaven) ha come protagonisti due animaletti nemici in natura che attraverso il potere della fantasia e di un universo diverso da quello che conosciamo diventano inseparabili. Un’avventura divertente, colorata e coraggiosa narrata con la tecnica di animazione in stop motion. Il film ha ottenuto una candidatura agli European Film Awards e una candidatura ai César.

Lizzy e Red, Amici per sempre, poster

In seguito ad uno sfortunato incidente, un esuberante topolino e un timido cucciolo di volpe si ritrovano involontariamente nel paradiso degli animali. In questo strano ambiente, dovranno mettere da parte i loro istinti naturali e lavorare insieme per riuscire nel loro viaggio attraverso questo nuovo mondo. Il topolino e la giovane volpe condividono molte avventure e sorprese inaspettate e alla fine diventano i migliori amici. Grazie al potere dell’amicizia riescono a superare anche ciò che sembra impossibile.