Ballando con le stelle, tutte le anticipazioni dell’edizione 2024

Fervono i preparativi per l’edizione 2024 di Ballando con le stelle, il programma più importante dell’intrattenimento prime time dell’autunno Rai. Reduce dal discusso L’acchiappatalenti, Milly Carlucci sta lavorando ad un cast davvero stellare per la 19esima stagione del varietà del sabato sera di Rai 1, sempre più insidiato dal competitor diretto Tú sí que vales di Maria De Filippi su Canale 5. Dalle prime indiscrezioni trapela un parterre gonfio di vere star.

Ballando con le stelle 2024: cast di concorrenti e giuria

Hit su TvBlog e Alberto Dandolo su Dagospia anticipano alcuni vip che andranno a formare le 13 coppie in gara. I nomi dati per fatti sono quelli di Luca Barbareschi, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, Francesco Paolantoni, Enrica Bonaccorti e Marina Morgan.

Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, Milly Carlucci conferma la giuria chiamata ad assegnare i voti e a polemizzare con i concorrenti: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Tornano anche Paolo Belli, gli opinionisti a bordo campo e i tribuni.

Durante i casting di Ballando On the Road, classico estivo nel quale si cercano i nuovi talenti, Carlucci ha rilasciato un’intervista al Corriere in cui ha aggiunto di puntare in alto con un grande nome. “Chiara Ferragni è un grandissimo personaggio e noi lavoriamo a tutto campo”, ha dichiarato la presentatrice.

Ballando con le stelle 2024 quando inizia?

La 19esima edizione di Ballando con le stelle debutta il 28 settembre in prima serata e va in onda per 12 puntate (unica pausa il 7 dicembre per lasciare spazio alla diretta da Milano della Prima della Scala) dal Teatro dell’Auditorium del Foro italico in Roma.

Il compito della conduttrice sarà quello di migliorare la qualità della sua trasmissione. Nella rilevazione Qualitel relativa all’offerta Rai per il 2023, Ballando con le stelle ottiene una preferenza pari a 7.8, sotto la media dell’8 assegnata all’intrattenimento di prime time. Sul fronte degli ascolti, invece, la 18esima stagione ha totalizzato una media di 3,28 milioni di telespettatori e del 23,86% di share.