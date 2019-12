Il greenbiz di Marco Columbro fa parlare l’Italia della sostenibilità

L’abbiamo annunciato ed eccolo qui: il Greenbiz di Marco Columbro ha cominciato a raccontare le realtà eco-sostenibili in Italia e a testimoniare un interessantissimo ‘trend’ dell’economia nazionale: sapevate, infatti, che attualmente una impresa su tre ha scelto

prodotti, tecnologie green, brevetti green e green jobs?

I dati che emergono dal programma Greenbiz di Marco Columbro raccontano un’Italia eco-sostenibile

Crescono gli investimenti, l’occupazione e soprattutto cresce l’attenzione delle imprese all’ambiente, il sistema imprenditoriale italiano è sempre piú green: questo lo scenario descritto dagli imprenditori ospiti di GreenBiz, il programma di Busi-ness24, condotto da Columbro sul canale Sky 821. Ascolti da record e grande interesse da parte sia di addetti che semplici curiosi.

Valentino Fantini, imprenditore ospite della prima puntata di Greenbiz, in onda il martedì su Business24, il canale di Sky dedicato al mondo dell’economia e imprenditoria

Anche nella puntata di martedì 17 dicembre gli ospiti del presentatore hanno testimoniato l’attuale impegno – sempre più importante, anche in termini di investimenti – in eco-sostenibilità per il futuro della propria azienda: “Con GreenBiz di Marco Columbro gli imprenditori sono protagonisti in tv“, sottolinea Matteo Valléro, direttore editoriale di Business24, prima ed unica vetrina del canale satellitare dedicata agli imprenditori italiani.

La dichiarazione del direttore di Business 24: “Perché ho scelto Columbro”

“Ho scelto Marco Columbro per la conduzione di GreenBiz perché è un personaggio no-to e sensibile ai temi dell’ecologia“, ha affermato il direttore (in foto). Tra le innovazioni presentate a GreenBiz in occasione della puntata del 17 dicembre 2019, uno strumento per calcolare i principali benefici che lo Smart Wor-king, o Lavoro Agile, apporta alla produttività, al benessere dei dipendenti e alla salva-guardia dell’ambiente.

Matteo Valléro, direttore editoriale di Business24

Il salotto di GreenBiz e i nuovi imprenditori italiani – primi della classe in ecosostenibilitá – continua a gennaio del 2020 con nuovi episodi.