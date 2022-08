Claudia Cardinale, mistero sull’attrice: “L’hanno ricoverata in una casa di riposo contro la sua volontà”

Lo rivela il sito Dagospia, che ha raccolto l'allarme lanciato da un'amica romana della diva, ormai da tempo in Francia

È giallo sulle condizioni di salute di Claudia Cardinale, la grande attrice che ha segnato l’epoca d’oro del cinema italiano. Secondo voci circolate con insistenza nelle ultime ore, la ragazza di Tunisi, 84 anni compiuti lo scorso aprile, non si troverebbe più nel suo appartamento parigino ma sarebbe stata ricoverata in una casa di riposo nella provincia francese. Non solo: il ricovero sarebbe avvenuto contro la sua volontà. A riportare la notizia è il sito Dagospia.

Claudia Cardinale in una casa di riposo?

Un’amica romana della Cardinale avrebbe lanciato l’allarme al sito di D’Agostino. “CC”, la diva che con la sua bellezza travolgente ha rivoluzionato il concetto di femminilità, vive ormai da diversi anni in Francia, ma negli ultimi mesi si è saputo pochissimo sul suo conto.

Attiva su Instagram, l’attrice è sparita dai social dallo scorso 26 aprile. In quell’occasione, aveva postato un’immagine del film La ragazza con la valigia di Valerio Zurlini, condivisa pochi giorni dopo la morte di Jaques Perrin, ritratto con lei nello scatto. “Silence”, è la didascalia che accompagnava la foto.

L’ultima apparizione pubblica della Cardinale risale invece allo scorso maggio, quando era volata a Tunisi per ricevere l’omaggio che la città ha voluto farle: nata da genitori siciliani nella comunità italiana in Tunisia, all’attrice è stata intitolata una strada a La Goulette, nel quartiere della Piccola Sicilia dove passò la sua infanzia. Durante la stessa giornata è stato inaugurato anche un murales dedicato alla Cardinale.

Claudia Cardinale oggi (foto: Instagram @claudiacardinaleofficiel)

Claudia Cardinale oggi: le ultime apparizioni

Le indiscrezioni circolate sul conto dell’attrice gettano un’ombra inquietante sulle sue attuali condizioni. Le sue interpretazioni più recenti sono datate 2017 con Nobili bugie, accanto al compianto Raffaele Pisu, e 2018 con Niente di serio, sorta di Thelma e Louise della terza età con Nunzia Schiano.

Oltre che da attrice, negli ultimi anni la Cardinale è stata impegnata come attivista nelle cause per i diritti delle donne. Nel 2000 l’Unesco l’ha nominata Goodwill Ambassador “alla luce del suo impegno a migliorare la condizione delle donne e delle ragazze attraverso l’istruzione, nonché a promuovere e affermare i loro diritti”.