Benedetta Rossi ha venduto il suo impero a Mondadori per una cifra stellare

Colpaccio per Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili. La coppia ha venduto il 51% della loro azienda a Mondadori Media: la cifra sborsata per l’acquisizione dalla multimedia company del gruppo Berlusconi è di 6,9 milioni di euro. Waimea è la società titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico dell’immagine di Rossi, sposata con Gentili dal 2009.

Benedetta Rossi e Mondadori: affare da 7 milioni

Waimea è detenuta al 97,9% da Rossi e Gentili (individualmente e per il tramite della società Maui Media) e al 2,10% su base paritetica da Emiliano Messeni e Marco Iacobellis. Gentili si occupa di tutti gli aspetti pubblicitari e promozionali della moglie. La food influencer, amatissima in televisione e sui social con un account Instagram da 5 milioni di follower, potrebbe avere un guadagno complessivo dalla cessione superiore ai 7 milioni annunciati. È una clausola del contratto chiuso da Benedetta Rossi e Mondadori.

I termini dell’operazione prevedono infatti un earn out, ovvero una componente variabile da definire sulla base dei risultati del biennio 2023-2024 e dell’esercizio 2026. Sulla base di un meccanismo di cap contrattuale, la valorizzazione dell’earn out è stimata in un importo complessivo comunque non superiore a 3,2 milioni di euro. L’obiettivo dichiarato di Mondadori è diventare leader del settore food & cooking in abito digitale e nei media tradizionali grazie alla gestione “coordinata e sinergica” delle attività del brand Fatto in casa da Benedetta e del portale GialloZafferano.

Quanto guadagna Benedetta Rossi: il suo patrimonio

Nel 2023 Waimea ha ottenuto ricavi pari a 4,5 milioni di euro e ha fatto registrare un EBITDA (il margine operativo lordo) di 2,7 milioni di euro. Gli accordi sottoscritti con Mondadori prevedono opzioni put & call relative a un’ulteriore quota del 19% del capitale sociale di Waimea. Rossi e Gentili rimangono amministratori con piena autonomia nella gestione delle attività. La raccolta pubblicitaria continuerà a essere gestita dalla concessionaria Talks. La definizione degli atti esecutivi dell’offerta e il closing dell’operazione sono attesi entro la fine dell’esercizio 2024.

Oltre ai 5 milioni di follower su Instagram, Benedetta Rossi ne ha oltre 8 milioni su Facebook e ha più di 3 milioni di iscritti al suo canale YouTube. In totale si parla di più di 17 milioni di follower, ai quali aggiungere 4 milioni di utenti unici mensili sul suo sito ufficiale. I nove libri che ha pubblicato tra il 2016 e il 2023 con Mondadori hanno venduto complessivamente oltre 1,5 milioni di copie. Dal 2018 è protagonista assoluta di Fatto in casa per voi su Food Network, mentre nel 2023 ha condotto Ricette d’Italia – Piatti in tavola nell’access prime time di Real Time, programma che (prima volta nella sua vita) si è rivelato un flop.