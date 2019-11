Di cosa parla il nuovo programma di Marco Columbro su Sky

Per chi non avesse ancora avuto occasione di dare uno sguardo lo scorso martedì 26 novembre, o semplicemente informarsi meglio sul nuovo programma di Marco Columbro – quello con cui lo rivedremo finalmente sul piccolo schermo dopo quasi 16 anni di assenza – ecco un piccolo approfondimento:

GreenBiz, il nuovo programma di Marco Columbro ha esordito su Sky

Emozionato per il suo ritorno in studio, il Columbro che è apparso davanti alle telecamere di Sky 821 potrebbe essere definito “green” e… “evergreen”! Dopo tanto tempo passato fuori dalle luci della ribalta, si è preso una piccola ‘rivincita’ contro il tempo e contro tutti quelli che lo avevano dato per finito. Lui stesso in molte interviste aveva affermato di essere “morto” per la televisione italiana, perché dopo il suo aneurisma nessuno lo voleva piú ingaggiare. Ma Columbro non aveva ancora incontrato Matteo Valléro, giovane direttore editoriale che ha fondato 10 anni fa il suo mondo televisivo: Business24, la tv del lavoro.

Matteo Valléro, ideatore dell’ esclusiva vetrina televisiva d’eccellenza che da anni ospita nei suoi programmi aziende ed imprenditori, aveva nel cassetto il nuovo format televisivo GreenBiz dedicato alle imprese che investono in ecosostenibilità.

L’arrivo del nuovo programma di Marco Columbro in tv ha fatto il giro del web non appena trasmessa la nota ufficiale della press agency di Business24 ed i suoi programmi.

Come ha vissuto il presentatore questo ritorno in tv

Un annuncio che ha incuriosito i telespettatori del celebre volto tv e che è immancabilmente diventato gossip, soprattutto dopo la sua disavventura televisiva. Ora Columbro un nuovo inizio tutto suo: un salotto a sua disposizione (e di tutto rispetto) pronto per ospitare e dialogare con gli imprenditori italiani primi della classe in economia sostenibile.