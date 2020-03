Grande Fratello Vip, tutti contro il reality: “Mai visto un programma così volgare”

Il rinnovato Grande Fratello Vip targato Alfonso Signorini prometteva un cambiamento di rotta che purtroppo non è arrivato. L’edizione 2020 del reality di Canale 5 continua ad infastidire spettatori comuni ed illustri, che ne criticano aspramente le derive trash. Il primo è stato Maurizio Costanzo. “Chiudete il Gf Vip – tuona il conduttore sulle pagine del settimanale Nuovo –. Non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. E diventa teatro per comportamenti che rischiano di dare un pessimo esempio. Chiudiamo il programma, così risolviamo il problema una volta per tutte”.

Grande Fratello Vip 2020: “Chiudetelo”

Pierluigi Diaco rincara la dose. Nel corso del programma Non Stop News su Rtl 102.5, il conduttore non è tenero nei confronti della trasmissione. “Raramente – dice il presentatore – ho visto un programma così volgare. Lo trovo volgarissimo. Ho visto qualche frame in queste settimane: la mediocrità, la bassezza, il linguaggio, il cinismo che abitano in quel programma mi fanno ribrezzo”.

D’altronde, come se non fossero bastate le uscite sessiste degli esordi, lo ha ammesso la stessa concorrente Adriana Volpe nel corso dell’ultima puntata. Dopo la lite accesa con Antonio Zequila in merito ad un presunto flirt che i due avrebbero consumato 30 anni prima, la showgirl si è sbilanciata: “Stiamo scrivendo una pessima pagina di televisione”.

Adriana Volpe al Grande Fratello Vip (foto: MediasetPlay)

Grande Fratello Vip, Mediaset lo prolunga nonostante gli ascolti

Gli ascolti del Grande Fratello Vip non mentono. L’appuntamento del 2 marzo è stato doppiato dal finale della seconda stagione de L’amica geniale. La serie ha toccato i 7 milioni di spettatori con il 25,8% di share, mentre il reality è rimasto fermo ad appena 3,6 milioni di telespettatori e share del 18,9%.

Numeri imbarazzanti per il programma, che la prossima settimana “scappa” da Montalbano. Con la messa in onda dell’episodio inedito Salvo amato, Livia mia lunedì 9 marzo su Rai 1, il Gf Vip si sposta al mercoledì. Canale 5 lo rimpiazza con il film Geostorm.

E pensare che complice la cancellazione dell’Isola dei Famosi, il Grande Fratello Vip andrà avanti fino al 27 aprile, diventando il programma più lungo nella storia di Canale 5.