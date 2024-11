Elena Sofia Ricci sarà di nuovo suor Angela in Che Dio ci aiuti 8

Suor Angela è pronta a tornare: è Elena Sofia Ricci in persona a confermare che sarà nel cast di Che Dio ci aiuti 8. “Ci son cascata di nuovo”, scrive l’attrice postando sul suo profilo Instagram un tris di foto dal set e citando apertamente una famosa canzone di Achille Lauro. Le riprese della fiction prodotto da Lux Vide sono attualmente in corso a Roma e i nuovi episodi andranno in onda nel 2025 su Rai1.

Che Dio ci aiuti 8, Elena Sofia Ricci torna nel cast

Assente nella settima stagione, andata in onda nel 2023 e con la Azzurra di Francesca Chillemi a prendere il suo posto, Elena Sofia Ricci non ha mai voluto abbandonare il personaggio della suora più amata della televisione. L’attrice ha preferito ridurre la sua presenza in scena in qualche puntata, proseguendo la narrazione della fiction che la vuole impegnata in un penitenziario femminile, quindi lontana dal Convento degli Angeli di Assisi.

Nell’ottava stagione, ambientata in una casa famiglia di Roma dove si trasferisce Azzurra, suor Angela sarà presente in diversi camei nel corso degli episodi. Queste apparizioni sporadiche le permettono di rimanere connessa ai milioni di fan di Che Dio ci aiuti e al tempo stesso concentrarsi su nuovi progetti, tra il teatro, la televisione e il cinema. Proprio sul grande schermo l’attrice sarà nel ricco cast di Diamanti, il nuovo film di Ferzan Ozpetek nelle sale dal 19 dicembre.

Elena Sofia Ricci, I Cesaroni 7 è un no secco

Il cambio di location dell’ottava stagione implica diverse new entry nel cast. Tra quelle già annunciate c’è Giovanni Scifoni che prenderà il posto di Pierpaolo Spollon. Per il resto, squadra che vince non si cambia: la regia è di Francesco Vicario, la sceneggiatura di Anna Bottino, Elena Bucaccio, Silvia Leuzzi e Alessandro Zullato.

Discorso diverso per la Lucia di Elena Sofia Ricci ne I Cesaroni, slittato con le riprese al febbraio del 2025. Per il ritorno della fiction Mediaset, Claudio Amendola ha confermato in un’intervista all’Ansa che l’attrice non ci sarà. “Purtroppo no. È stata un caposaldo della serie. Ci saranno tutti i maschi dei Cesaroni. Ma lo spirito di Elena aleggia in tutta la serie. I fan non resteranno delusi”, garantisce l’attore romano.