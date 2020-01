Va in onda mercoledì 15 gennaio la terza puntata, ma già si può dedurre che ci sono attitudini molto ‘diverse’ verso le donne secondo il GF Vip 2020 e i suoi concorrenti. Partiamo naturalmente dai commenti discutibili, quelli che (spoiler!) hanno portato all’espulsione di Salvo Veneziano. Per chi se la fosse persa, la sua dichiarazione (fatta nel privè con Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini) è stata: “Io se fossi stato single…c’era quella piccolina lì, tutta trasparente con quel cul*ttino… (Elisa De Panicis, n.d.r.) Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio! Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare […] quella li è proprio da maciullarla, dai! Io gli ho visto le budella […] le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux!”

L’attitudine verso le donne secondo il GF Vip: due approcci molto diversi

Queste parole al pizzaiolo siciliano sono costate care: come vedremo in fatti in studio, Alfonso Signorini, Pupo e Wanda Nara lo aspetteranno per chiarirgli le ragioni della sua uscita definitiva dalla Casa di Cinecittà.

A questa uscita ‘sessista’ e molto spinta si contrappone, invece, un approccio molto diverso alle donne secondo il GV Vip 2020, quello di Antonio Zequila – o meglio, quello che hanno ‘spifferato’ alle sue spalle.

Ospite della D’Urso a Pomeriggio Cinque, Biagio D’Anelli ha infatti detto:“Devo dare uno scoop, una rivelazione forte. Tutti conosciamo Zequila come latin lover. Ma lui è un amatore perché i flirt che lui ha sempre dichiarato, in realtà, non sono veri. Lui, per 8 anni, ha amato una donna che nessuno conosce. Tanto è vero che è uscito un articolo con un nome fasullo su questa donna”.

L’altro lato di Antonio Zequila

Insomma, nessun instancabile Don Giovanni, né un gran conquistatore senza scrupoli: “Stanno insieme dal 2011. Sono legatissimi. Si è appena lasciato ma non l’ha detto a nessuno ma sta soffrendo tantissimo. Io so il nome di questa ragazza e la sua professione che non ha mai svelato. Non è di Roma. L’amore di Zequila vive nella lontana Sardegna perché ha una professione importante in Sardegna e la cosa bella è che lui ha nascosto, per 8 anni, questo amore”. Quale che sia il motivo di questa riservatezza, di certo questa indiscrezione rivela una parte nascosta del concorrente del GF Vip: un uomo dal cuore spezzato.