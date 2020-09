Mai essere in ritardo per il primo appuntamento con Flavio Montrucchio…! Ebbene sì, il presentatore ed ex volto storico delle vecchie edizioni del Grande Fratello è tornato sul piccolo schermo! I più attenti avranno infatti già notato che, a partire dal 1 settembre, Real Time ha lanciato la seconda stagione del fortunato format tv intitolato, per l’appunto, ‘Primo Appuntamento’.

Il programma è ambientato al Geco di Roma, ristorante che gli spettatori hanno imparato ad apprezzare per i suoi accattivanti e stilosi interni: fondamentale, infatti, l’atmosfera che questa location va a creare, dato che sarà teatro di tanti incontri al buio tra due persone che si incontrano per la prima volta in una cena ‘al buio’, e da lì decidono se la scintilla è scattata per poter continuare la serie di uscite.

Un moderno ‘Dottor Stranamore’ quello che vediamo in Primo Appuntamento con Flavio Montrucchio. E chi meglio di lui? Oltre ad essere un presentatore apprezzato e cordiale, il bel 45enne di Torino, è anche il marito devoto da ben 15 anni di Alessia Mancini: ”

“Spesso mi hanno chiesto come faccio a essere ancora sposato con la stessa donna, cosa che, a chi lavora nello spettacolo, sembra incredibile. Non lo so, forse dipende davvero dal fatto che mi sento prima di tutto una persona come tutte le altre. E sono sicuro che anche Alessia si senta così”.

Come seguire lo show su real time





Le puntate che vedrete ogni martedì sera su Real Time sono state girate chiaramente prima dell’emergenza Covid, che ha di fatto bloccato tutte le produzioni, riprese e ospitate negli studi. Il primo episodio ha come protagonista ‘Il piccolo Lucio’, ex baby cantante neo melodico e fenomeno web di origini partenopee (ricordate ‘A me me piace ‘a Nutella’?), che a 18 anni è pronto ad incontrare la sua anima gemella e a conquistarla con il suo carattere spigliato e allegro. Altri protagonisti un conte, un’appassionata di workout e fitness, ex cuori infranti e fan dei cartoni animati. Se volete seguire questo spensierato show non resta che abbonarvi alla piattaforma DPlus.