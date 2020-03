Se ne parla da tempo, e alla fine pare sia successo davvero: Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati, le varie indiscrezioni che da anni affollavano le cronache rosa da tempo avrebbero trovato conferma nelle parole dello stesso cantante.

Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati? La dichiarazione della cantante

Già quasi tre anni fa la coppia sembrava essere sull’orlo di una crisi – a cui era seguito un vero e proprio allontanamento – per poi tornare sui loro passi e rasserenare i loro fan riavvicinandosi con tanto ottimismo e amore circa un anno dopo. Stavolta, però, sembrerebbe che con tutte le buone intenzioni questo tentativo sia definitivamente fallito.

Ecco, infatti, cosa si legge su Instagram del cantante napoletano – che quest’anno abbiamo ritrovato anche tra le guest star di Sanremo 2020: .«Anna ed io non stiamo più insieme da un po’ – hanno scritto nelle Stories – Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata».

La fine di una storia che durava dal 2006, quando la giovane cantante di Sora aveva solo 19 anni

Con questa dichiarazione diventa quindi ufficiale: Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati, dopo che – dal 2006, anno in cui la loro relazione venne fuori per la prima volta – le loro vicende hanno appassionato fan, curiosi e lettori di riviste rosa. A quanto si legge da ‘Spy’ uno dei segnali più recenti e inequivocabili sarebbe stato proprio un mancato messaggio di ‘in bocca al lupo’ o di semplice vicinanza e sostegno da parte della cantante di Sora al suo storico compagno.