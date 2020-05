La prova del cuoco riparte: ecco come cambiano le puntate inedite

Dopo la pausa forzata, La prova del cuoco torna sullo schermo con le puntate inedite. Il cooking show mattutino di Rai1, fermato dall’emergenza sanitaria, è stato uno dei pochi programmi a non andare avanti con le repliche nelle settimane difficili del confinamento domestico. A partire da lunedì 25 maggio 2020 nel consueto orario delle 12, i telespettatori affezionati al varietà culinario condotto da Elisa Isoardi potranno finalmente gustare i nuovi episodi. Ma quali cambiamenti sono stati apportati alla trasmissione?

La prova del cuoco oggi ritorna: le novità

“Moltissime novità bollono in pentola”, annuncia l’account Facebook del programma. La prima riguarda i volti più noti ed amati della trasmissione: Sergio Barzetti, Cristian Bertol, Sal De Riso, Natale Giunta, Joseph Micieli, Daniele Persegani e Alessandra Spisni. Questi cuochi saranno in collegamento.

Gli altri chef – Gabriele Bonci, Natalia Cattelani, Luisanna Messeri, Gianfranco Pascucci, Marco Rufini, Angelica Sepe – saranno in studio con la Isoardi e Claudio Lippi tutti i giorni per deliziare il pubblico coi piatti più gustosi del mondo della cucina.

Gli autori hanno inoltre messo a punto due duelli nuovi di zecca. La “Sfida in famiglia” vedrà affrontarsi in una sfida culinaria due componenti di una famiglia di ristoratori e non. Il “Derby della Capitale” è invece una partita dal sapore calcistico tra ristoratori di Roma e Lazio a colpi di piatti tipici come amatriciana, cacio e pepe, pajata e carbonara.

L’ultima modifica che rinnova La prova del cuoco, aggiornandolo alla Fase 2 della tv, è la presenza degli ospiti vip: personalità del mondo della cucina e dello spettacolo saranno in chat con Elisa Isoardi per mettersi alla prova ai fornelli di casa e raccontare aneddoti, curiosità e passioni personali.

Elisa Isoardi nello studio de La prova del cuoco (foto: Rai Play)

La prova del cuoco chiude? La replica di Elisa Isoardi

Il programma andrà in onda fino al 26 giugno. Poi chissà: secondo un’indiscrezione di Dagospia, questa stagione della trasmissione potrebbe essere l’ultima.

“Con tutto il rispetto per Roberto D’Agostino – ha commentato la Isoardi a Tiscali – il mio direttore si chiama Stefano Coletta e la mia azienda si chiama Rai. Conosco e stimo D’Agostino, però quando si fanno queste cose bisogna sempre pensare alle conseguenze. Per quanto mi riguarda ho le spalle larghe e le cose cerco di farmele scivolare addosso. Il che non vuol dire che io debba rimanere per forza a La prova del cuoco. Ma, attenzione, ci sono persone e quindi famiglie che lavorano con me. Ed è delicato quando si scrive, senza niente di ufficiale, che un programma viene chiuso. Bisogna informarsi. E, se così fosse, mi dispiacerebbe saperlo dai blog. Io comunque confido nel direttore, persona perbene che non credo dia notizie se non attraverso i canali ufficiali della Rai”.