Coronavirus, Gerry Scotti ricoverato in terapia intensiva: le sue condizioni

Gerry Scotti, colpito dal Covid, è stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche. Lo rivela il sito Tpi. Il conduttore di Canale 5, però, è in fase di miglioramento ed è già stato trasferito dopo dieci giorni in un reparto a più bassa intensità di cura. Il presentatore di Chi vuol essere milionario? aveva annunciato sui social alla fine di ottobre di aver contratto il virus.

Gerry Scotti ricoverato per Covid: come sta

“Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”, aveva scritto su Instagram. Nel post Scotti appariva sorridente davanti a un microfono.

Lo “zio Gerry” ha 740mila follower sul social network, che hanno risposto con tantissimi commenti di incoraggiamento e pronta guarigione e decine di migliaia di like.

La necessità del ricovero si è resa necessaria quando le difficoltà respiratorie del conduttore si sono manifestate in modo allarmante.

L’ultima puntata del suo seguitissimo quiz Chi vuol essere milionario? è andata regolarmente in onda giovedì scorso. Le puntate di Caduta libera, invece, sono state registrate in estate.

Giovedì 12 novembre, in sostituzione del game show, Canale 5 trasmette in prima serata Harry Potter e la pietra filosofale, il primo capitolo della saga del maghetto creata dall’autrice britannica J. K. Rowling.

Gerry Scotti (foto: Ufficio stampa Mediaset)

Chi vuol essere milionario, gioco salta giovedì 12 novembre

Qualche giorno fa anche Carlo Conti, collega e amico di Scotti, è stato ricoverato al Careggi di Firenze. Nelle scorse ore ha poi annunciato di essere stato dimesso e di essere tornato a casa.

Conti stesso ha postato su Instagram una foto che lo ritrae con la mascherina chirurgica calcata sul volto e la scritta “Verso casa!!! Home sweet home”, accompagnata da tre emoticon sorridenti.

Nel suo caso, venerdì 13 novembre tornerà a condurre Tale e Quale Show da remoto, come sperimentato nella puntata del 30 ottobre. La settimana scorsa, invece, era stato costretto a rinunciare ed è stato sostituito dai tre giurati, Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.

L’unico intervento di Conti è stato in collegamento telefonico per tranquillizzare il pubblico, rendere omaggio a Gigi Proietti e ricordare la campagna Airc per la lotta contro il cancro.