Finisce un’altra stagione televisiva, arriva puntuale anche l’arrivederci di Alberto Matano a La Vita in Diretta: un saluto commovente ma pieno di gratitudine. Il conduttore ha concluso una delle edizioni più di successo di sempre del programma iconico del pomeriggio di Rai 1 (in onda dal 1991). E lo ha fatto “passando in rassegna” dietro le quinte degli studi di via Teulada fino a riunire e omaggiare l’intero team all’esterno del Centro di Produzione Tv intitolato a Raffaella Carrà.

Le parole di Alberto Matano a La Vita in diretta

“Un enorme ringraziamento a tutte le persone che vedete qui, ognuno di loro contribuisce quotidianamente in modo fondamentale a questa storia che stiamo raccontando (…) E se La vita in Diretta è diventato il programma più seguito del daytime, è merito dell’incredibile lavoro di ognuno di loro“, ha dichiarato a gran voce sulle magiche note di “Che vita meravigliosa” di Diodato, diventata ormai la sigla del programma. Dopo aver ringraziato tutti, inclusi i vertici della Rai, l’appuntamento è fissato per dopo l’estate, quando vedremo il ritorno di Alberto Matano a La Vita in Diretta per quella che potrebbe, forse, essere la nuova stagione. Le voci girano, ma sarà vero? Dalle sue parole, in occasione del suo ‘arrivederci’, sembrerebbe che qualche dubbio in pentola:

“Questo è un team straordinario, irripetibile. Non so cosa farò dopo la prossima Vita in Diretta, non so cosa accadrà, ma spero sinceramente di poter continuare e fare ancora parte di questo cammino, insieme a persone così incredibili come questi colleghi“.

Il saluto di Alberto Matano a La Vita in Diretta

La nuova stagione, che avrà inizio l’11 settembre, sarà la sua quinta consecutiva alla conduzione del programma, seconda solo a Michele Cucuzza (che ha guidato per dieci anni, dal 1998 al 2008). Segue Marco Liorni con sei edizioni condotte, ma non consecutive (le prime due dal 2011 al 2013, poi dal 2015 al 2018).

Questo saluto di Matano ha suscitato tanta emozione tra i telespettatori, che hanno espresso la loro gratitudine per la sua professionalità e il suo impegno nel portare avanti il programma. Non resta che attendere con trepidazione la prossima stagione e scoprire quale sarà il futuro di Alberto Matano a La Vita in Diretta.