Finalmente una buona notizia: Carlo Conti dimesso! Il mitico presentatore ha finalmente dato il lieto annuncio a tutti gli amici, i parenti e gli ammiratori. Dopo essere stato ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze, in seguito alla diagnosi positiva al covid19, ha potuto fare ritorno a casa.

Come molti sapranno, il presentatore Rai nel primo periodo di positività al virus è stato asintomatico, motivo per cui è riuscito tranquillamente a presentare in collegamento da casa sua Tale e Quale Show senza problemi. Ad un certo punto, però, le sue condizioni sono peggiorate, e il timone è dovuto necessariamente andare alla giuria di questa edizione del programma (formata da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello) e al duo comico Enrico Brignano e Gabriele Cirilli.)

Con il solito spirito cordiale e ottimista che lo contraddistingue, aveva scritto sui social: “Tranquilli!!! Tutto sotto controllo, da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid!!! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri!!! Torno prestoooo”. Ma tutto quello che stavano aspettando i follower era solo sapere di Carlo Conti dimesso, e finalmente, in data 10 novembre 2020, il messaggio è arrivato: ” “Verso casa!!! Home sweet home! Buon lavoro ai medici e agli infermieri. Forza! Ps. State attentissimi!!!!”.

Nessuno riesce ad essere ‘Tale e quale’ a Carlo Conti

Ad attenderlo con tanto amore la moglie Francesca, che sul suo Instagram pubblica una foto di un bel dolce e scrive: “Torta di mele per festeggiare il ritorno a casa del mio amore!. L’isolamento continua e non ci si può abbracciare. Questa cosa distrugge … Ma sta bene e questo è l’importante!”.

Naturalmente la domanda adesso è una: riuscirà il presentatore a tornare in campo almeno per il Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show? C’è solo da aspettare la comunicazione ufficiale della Rai. Di sicuro anche al cast del programma manca molto averlo in studio: “Carlo mi rivolgo a te che stai a casa – ha detto infatti Gabriele Cirilli – te lo dico davanti a milioni di persone, io ti voglio bene quindi torna presto perché tanto qui nessuno riesce a essere tale e quale a Carlo Conti”.