Da concorrente a presentatrice, Francesca Michielin a X Factor con le idee chiare

Presto vedremo Francesca Michielin a X Factor come presentatrice, alle prese con Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. La cantante ritorna nello studio che, quando aveva solo 16 anni, l’ha consegnata ufficialmente al mondo dello spettacolo e ha segnato l’inizio di una carriera incredibile.

Lo spirito determinato di Francesca Michielin a X Factor

Direttrice d’orchestra per Emma Marrone a Sanremo, autore di uno dei temi portanti del film Myriam ha gli occhi neri, con Stefano Accorsi e Miram Leone, e cantautrice con un nuovo singolo in uscita (Occhi grandi grandi), è stata di recente intervistata dal programma Il Tempo Delle Donne, con cui ha condiviso alcune riflessioni rispetto al gender gap che, nel mondo del lavoro come in quello dello show business, continua a mettere artisti di sess0 diverso su piani differenti: «Esiste ovunque, anche nella musica. A fine anno nelle classifiche degli album più venduti c’è, forse, quello di una donna. Tutti gli altri sono dischi di uomini. E perché? Non certo per meritrocrazia, ma perché non viene dato spazio alle donne, non c’è una cultura della parità. Ancora oggi, si pensa che gli uomini siano più affidabili. Che poi, chissà perché, neanche i piatti sanno lavare!“

La presenza di Francesca Michielin a X Factor non sarà un semplice inno al ‘girl-power’, ma il consolidamento di un’artista matura e creativa che conserva con gioia e consapevolezza il suo posto nel mondo della musica. E che vive il confronto con la società con determinazione: “Quando sei donna devi sempre giustificarti per qualcosa – ha spiegato, infatti – Ma io rivendico di essere leggera e profonda. Posso parlare di cavolate ma anche di cose che mi stanno a cuore, posso tornare all’alba perché sono andata a bere tre birre con gli amici e il giorno dopo posso dirigere un’orchestra: posso essere tutto quello che voglio.“