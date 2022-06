Feroci critiche all’audio di Fedez quando ha scoperto di avere un tumore

Se non vi è capitato di ascoltare l’audio di Fedez, pubblicato da lui stesso nelle story Instagram, allora vi stupirete delle ferocissime critiche che stanno arrivando sia dai media che da alcuni psichiatri e psicoterapeuti verso il gesto del rapper milanese.

L’accusa, infatti, sarebbe quella di aver pubblicato una registrazione di una sua seduta dallo psicologo e aver così espresso una “forma di esibizionismo o incapacità patologica di conservare una sfera privata” (cit. Selvaggia Lucarelli su Domani.it).

Dal canto suo, il celebre marito dei The Ferragnez, ha spiegato: “Io nella seduta dico ‘Non ho paura di morire, ho paura che i miei figli non si ricordino di me’ ed è una sensazione di dissociazione brutta, ti senti strano, dici ‘non sto vivendo bene questa cosa’ e quindi dire ‘Guardate che se in questo momento anche solo una persona sta vivendo quella sensazione che anch’io ho vissuto e ne sono uscito più o meno decentemente, forse ti fa sentire un po’ più su‘”.

Il motivo dietro la pubblicazione degli audio di Fedez

Ma il boato di dissensi – a cui sia lui che la Ferragni sono già abituati, in quanto personaggi pubblici sempre notevolmente esposti in tantissime cause e temi controversi – lo ha colto decisamente di sorpresa: “Non avevo idea che avrebbe potuto scatenare un dibattito così grande all’interno della comunità psichiatrice o della psicoterapia. Il mio tema è semplice: innanzitutto registrare le sedute è una cosa normalissima che si fa, pubblicarla un po’ meno.” La motivazione dietro la pubblicazione e condivisione di questo audio di Fedez dallo psicologo sul suo seguitissimi account Instagram, insomma, è questa: “Sto cercando di tenere aperta la finestra della mia malattia per non dimenticare, quella finestra mi aiuta a rivalutare le priorità della mia vita, quindi riascoltando quell’audio per un attimo sono tornato indietro a quando ho scoperto di avere questo tumore e l’unica testimonianza che avevo era Google che mi diceva che sarei morto da lì a sei mesi, come capita sempre qualunque cosa di salute cerchi su Google“. Una parte di consapevolezza del tipo di impatto che questo audio avrebbe avuto sui suoi fan, tuttavia, viene esplicitata: “Ovvio che in quello che ho fatto c’era anche la voglia di avere una carezza pubblica o di voler esorcizzare il male che ho provato, c’era questo ma c’era anche dell’altro“.

Cosa ne pensate di questo gesto del cantante?