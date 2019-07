Perfetti sconosciuti, che record: il film entra nel Guinness dei primati

Perfetti sconosciuti, il film del 2015 di Paolo Genovese incentrato sull’importanza del cellulare come deposito di segreti inconfessabili, entra Guinness dei primati. La commedia drammatica con Giuseppe Battiston, Alba Rohrwacher, Anna Foglietta, Edoardo Leo, Marco Giallini, Valerio Mastandrea e Kasia Smutniak è diventato il film con il maggior numero di remake realizzati. Ad oggi, si contano 18 differenti versioni della pellicola in tutto il mondo.

Perfetti sconosciuti, remake da Guinness dei primati

Un primato davvero unico, specialmente per un film italiano. I remake sono tanti e provenienti da Paesi diversi. L’ultimo in ordine di tempo è stato il sudcoreano Intimate Strangers, passato al recente Far East Film Festival di Udine.

Tra gli altri, in Grecia è stato prodotto Teleioi ksenoi per la regia di Thodoris Atheridis, in Spagna è arrivato Perfectos desconocidos con la firma prestigiosa di Álex de la Iglesia, che ha riscosso un enorme successo.

Ferzan Özpetek ha prodotto il remake turco, Cebimdeki Yabanci, diretto dall’attrice Serra Yılmaz, al suo esordio alla regia. In India ne hanno fatto persino una versione bollywoodiana, intitolata Loudspeaker e girata in lingua Kannada.

Molto più fedeli al nostro sono il remake francese Le Jeu, diretto da Fred Cavayé, e quello ungherese intitolato Búék.

La Cina ha trasformato Perfetti sconosciuti in Kill Mobile, mentre in Russia il film è diventato Viva voce. Attualmente si stanno realizzando remake in Polonia (con Kasia Smutniak che interpreterà lo stesso ruolo ricoperto nell’originale italiano), in Germania, in Svezia e nel Qatar per il mercato arabo.

Il cast di Perfetti sconosciuti (foto: Medusa Film)

Perfetti sconosciuti, Charlize Theron nel remake Usa

In Messico è stato un successo al box-office Perfectos desconocidos di Manolo Caro, arrivato anche nelle sale statunitensi. Proprio a Hollywood potrebbe arrivare un remake che dovrebbe avere come protagonista Charlize Theron: il progetto è attualmente nelle prime fasi di sviluppo.

“Ci sono film più belli – ha commentato Genovese sulle pagine di Repubblica –, ma Perfetti sconosciuti ha saputo intercettare un fenomeno sociale in cui tutti si sono identificati. Non so se mi ricapiterà mai, ho avuto fortuna”.