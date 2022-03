Cosa pensa Aurora Ramazzotti del ritorno di Michelle ed Eros?

Ammettiamolo: la scena del loro bacio durante il programma Michelle Impossible ci ha fatto sognare, ma se dovessimo parlare nel concreto dell’ipotesi di rivedere la Hunziker ed Eros assieme, viene naturale chiederlo ad Aurora Ramazzotti. Lei ci spera? Ne sarebbe felice?

La giovane presentatrice, intervistata da Francesca Fagnani nel programma Belve, non ha avuto remore nell’esprimere la sua opinione: “Ma quale tifo! – ha infatti esclamato, senza fronzoli e con un sorriso – Il non me li ricordo neppure insieme, non ho ricordi. Ho delle foto: bellissimi, sono iconici, pazzeschi. Li trovo meravigliosi, ma per come li conosco io sono incompatibili completamente. Si esaurirebbero a vicenda. Io spero con tutta me stessa che non succeda”.

Aurora Ramazzotti parla sia del padre e della madre che del suo rapporto con Tomaso Trussardi dopo la rottura

Nel pieno quindi delle confessioni ‘familiari’, Aurora Ramazzotti ha risposto anche ad altre domande scomode, tipo: com’è il suo rapporto con Tomaso Trussardi ora che non è più il compagno della madre? La risposta è stata molto posata e matura: ““Tomaso è entrato in una famiglia complessa già di suo – spiega ‘The real Auroragram’, come la conoscono gli utenti di Instagram – Si è fatto carico di alcune cose che nessuno ti dà gli strumenti per gestire. Io non sento il nostro rapporto compromesso: noi siamo persone diverse e abbiamo idee diverse, ma io gli voglio molto bene”.

Dal canto suo l’ex di Michelle, in un’intervista su Il Corriere della Sera, aveva raccontato di essere entrato in punta di piedi della ragazza, ma cominciava un po’ a temere il distacco da quando le circostanze stavano cambiando: “Ho sempre cercato di pormi come amico, fratello maggiore. Sono entrato nella sua vita che aveva 16 anni. Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono rarefatti e questo mi dispiace: mi auguro che tutto si sistemi”.