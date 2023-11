Francesca Fagnani su Fedez e sulla sua personale ‘belva’

Protagonista durante l’evento “Vanity Fair Stories”, figura diretta, schetta e pronta a rispondere alle domande con uno stile inconfondibile: tra le varie domande, sono uscite fuori alcune considerazioni su Fedez ma anche una risposta ad un tema molto caro alle sue interviste.

Cos’ha risposto Francesca Fagnani su Fedez e su ‘che belva è’ lei

Insomma, per una volta è stata lei a dover rispondere alla celebre domanda “Che belva si sente?”, fatta dal giornalista di VF Federico Rocca: “Un jack russell – ha risposto la compagna di Mentana – Hai mai avuto a che fare con uno? Morde e non molla facilmente“. Ha inoltre condiviso aneddoti sulle sue esperienze con il programma, rivelando – tra gli altri – uno scambio di inviti insolito: “Se c’è un personaggio che non ho avuto il coraggio di invitare? Macché, ho invitato persino il Papa, ma la segreteria del Pontefice ha gentilmente declinato. Gli avrei chiesto: ‘Ma sto schiaffo alla cinese?‘”.

Riferendosi al suo stile di interviste – imitato e parodizzato Vincenzo De Lucia – la presentatrice ha sottolineato: “Cerco domande che possano suscitare reazioni. Se non ottengo risposte, insisto con la seconda domanda. La cattiveria consiste nel dipingere negativamente una persona“.

Infine, le considerazioni di Francesca Fagnani su Fedez, uno dei nomi più discussi nella lista degli ospiti della stagione: “Non credo ci sia stata censura, ma una scelta sbagliata. C’erano precedenti e mancava un chiarimento tra Fedez e i vertici Rai. Ma poi hanno avuto contatti e risolto la situazione. Per questo non lo considero censura. La libertà è una scelta personale“. Quando invece le hanno chiesto un’opinione in merito alla chiusura de “Il Mercante in Fiera” – e quindi di conseguenza una frecciatina alla questione Pino Insegno – evento che terminerà a dicembre senza tornare a gennaio, la giornalista ha confessato: “Non l’ho visto. E non sono l’unica“. Ahia!