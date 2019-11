Simona Ventura si sposa per la terza volta: “Sapevo che non ci saremo più lasciati”

Fiori d’arancio nel mondo dello showbusiness italiano: Simona Ventura si sposa con Giovanni Terzi! Lo ha annunciato la stessa conduttrice con entusiasmo, grinta e tantissima felicità. Dopo la delusione del rapporto con Gerò Carraro (in cui si è vociferato anche di infedeltà) ritorna il sole per SuperSimo.

Simona Ventura si sposa con Giovanni Terzi

«Io e Giovanni abbiamo deciso di sposarci – ha raccontato al settimanale Oggi – Sappiamo solo che sarà nel 2020 e siamo tutti e due dell’idea che succederà all’improvviso. Abbiamo trovato la casa dei nostri sogni per tutta la tribù dei nostri figli e a breve traslocheremo».

Insieme all’intervista, la rivista ha pubblicato anche alcuni scatti esclusivi che ritraggono i due in vacanza alle Mauritius, spensierati e felici come non mai: «I primi due giorni li abbiamo passati a dormire ma questa vacanza diciamo pure che è una luna di miele in anticipo. Siamo pazzi di gioia perché festeggiamo il nostro primo anno d’amore».

Simona Ventura si sposa dopo un fidanzamento 'giovane', ma già ricco di grandi promesse: «Ancora oggi, dopo dodici mesi trascorsi insieme, mi sveglio ogni mattina e non mi capacito del un regalo immenso che mi ha fatto la vita facendomi incontrare Giovanni. Non speravo più di innamorarmi e soprattutto, di incontrare l'uomo dei miei sogni, invece è accaduto».

La dichiarazione del futuro marito Giovanni Terzi

Giovanni Terzi, dal suo canto, le fa una dichiarazione a cuore apertissimo sulle pagine del settimanale: «Sin dalla prima sera dentro me ho sentito che l’avrei amata. Dovevo ancora baciarla e già sapevo che non ci saremmo più lasciati. È lei che aspettavo. Simona è una donna di una dolcezza e di una generosità incredibile con chi ama. Mi sono innamorato di lei anche per come ama i suoi figli e la sua famiglia. Una donna così non poteva non essere speciale».

Che dire? Tanti auguri, super Simo!