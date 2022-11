I nuovi film al cinema dal 10 novembre, da Wakanda Forever a War

Wakanda Forever arriva sugli schermi e domina la lista dei nuovi film al cinema dal 10 novembre. In tutto sono 11 le novità, ma il blockbuster della Marvel si annuncia già come dominatore incontrastato della settimana. Trema La stranezza di Roberto Andò con Toni Servillo, Ficarra e Picone, rivelazione italiana della stagione che è già arrivato ad incassare 3,4 milioni di euro al botteghino.

Tutti i nuovi film al cinema dal 10 novembre

Le uscite speciali della settimana sono state due. Dal 7 al 9 novembre è rimasto sugli schermi Munch. Amori, fantasmi e donne vampiro, documentario di Michele Mally sul pittore simbolista norvegese. Torna al cinema soltanto il 10 novembre, per celebrare l’anniversario della nascita del Maestro Morricone, il documentario Ennio di Giuseppe Tornatore, reduce da un sorprendente successo in sala in occasione dell’uscita dello scorso febbraio.

Black Panther: Wakanda Forever

Non c’è più la Pantera nera originale Chadwick Boseman, scomparso prematuramente nel 2020 per un tumore a soli 43 anni, e al posto di T’Challa la protagonista diventa Shuri, la sorella del re interpretata da Letitia Wright. Sarà lei a dover proteggere Wakanda dalla minaccia di Talokan, il regno sottomarino del temibile Namor (Tenoch Huerta). Da cinecomic puro a racconto di formazione e storia di donne, il passo è breve.

Il trailer di Black Panther: Wakanda Forever

Il piacere è tutto mio

Ha fatto scandalo in Inghilterra e negli Stati Uniti la commedia dell’australiana Sophie Hyde con un strepitosa Emma Thompson. L’attrice, a 63 anni, si è spogliata per la prima volta nella sua carriera per raccontare la storia di Nancy, insoddisfatta insegnante di religione in pensione che vuole provare il suo primo orgasmo con un affascinante e comprensivo gigolò, il giovane sex worker Leo Grande (Daryl McCormack). Una riflessione innocua ma divertente su sex positivity & awakening.

Il trailer di Il piacere è tutto mio

Boiling Point – Il disastro è servito

Purtroppo ha pochi schermi questo notevole e serratissimo thriller britannico dell’attore Philip Barantini, tratto dal suo stesso corto del 2019 e girato in un unico piano sequenza. Stephen Graham è Andy Jones, lo chef del Jones & Sons, rinomato ristorante di Londra. Pochi giorni prima di Natale, il cuoco – fresco di divorzio doloroso – ha il locale in overbooking ma la cucina e il personale in rivolta. Come se non bastasse, c’è uno chef televisivo che vuole stroncare il suo menù. Come ha rivelato Deadline, il soggetto diventerà presto una serie per la BBC.

Il trailer di Boiling Point

War – La guerra desiderata

Gianni Zanasi ha sempre il gusto del paradosso e del surreale e continua a sfornare idee piuttosto originali nel desolante panorama del cinema italiano. Stavolta immagina una guerra imminente tra l’Italia e la Spagna scatenata da un futile pretesto (una rissa e un omicidio casuale) e un allevatore di vongole (Edoardo Leo) e la figlia del ministro del Difesa (Miriam Leone) impegnati insieme ad evitare che la violenza diventi incontrollata. Nel mezzo, c’è pure un ex barista (Giuseppe Battiston) che si è messo alla testa di un gruppo paramilitare.

Il trailer di War – La guerra desiderata

The Land of Dreams

Lotus Production, Rai Cinema e Leone Film Group scommettono su questo insolito esordio di Nicola Abbatangelo: un musical italiano ad alto budget sul modello di La La Land e Chicago, diretto da un debuttante (già autore del corto Beauty) e interpretato da un cast internazionale su musiche di Fabrizio Mancinelli. Lo sfondo è la New York degli anni Venti e la storia quella dell’amore tra una giovane immigrata (Caterina Shulha) che lavora come lavapiatti ma sogna di sfondare come cantante e un pianista (George Blagden) reduce della Grande guerra ma capace di viaggiare nei sogni. Tra gli attori italiani spiccano Edoardo Pesce e Stefano Fresi.

Il trailer di The Land of Dreams

Un anno, una notte

L’imperdibile della settimana. Il regista catalano Isaki Lacuesta porta al cinema il libro-testimonianza Paz, amor y death metal di Ramón González, sopravvissuto all’attacco terroristico al teatro Bataclan di Parigi. Nahuel Pérez Biscayart diventa Ramón e con lui c’è Céline (Noémie Merlant): entrambi, presenti quella sera del 13 novembre 2015 al concerto degli Eagles of Death Metal, sono costretti a combattere con il trauma psicologico che ne deriva. Ognuno ha un modo diverso di affrontare il dolore. Da vedere.

Il trailer di Un anno, una notte

Nel nostro cielo un rombo di tuono

Gigi Riva ha appena festeggiato il suo 78esimo compleanno. Per l’occasione, arriva questo documentario di Riccardo Milani sull’ex campione rossoblu. Nell’arco di 90 minuti, come in una partita, si ripercorre la sua parabola umana e sportiva, dai primi calci al pallone all’oratorio di Leggiuno fino agli incarichi ufficiali fuori dal campo, passando ovviamente per gli anni magici in Sardegna che lo hanno reso una leggenda, un esempio di rigore, etica e dedizione per i cagliaritani e non solo.

Il trailer di Nel nostro cielo un rombo di tuono

Piove

L’horror della settimana è italiano, l’ha diretto Paolo Strippoli (al secondo film dopo A Classic Horror Story co-diretto con Roberto De Feo) e immagina una Roma distopica messa in ginocchio da piogge incessanti. Quando i tombini tracimano esalando uno strano e inquietante vapore, chi lo respira si trasforma in una specie di letale e terrificante zombie. Una metafora politica sulla violenza e sulle disparità della nostra società, affidata al tris d’attori Francesco Gheghi, Fabrizio Rongione e Cristiana Dell’Anna.

Il trailer di Piove

I racconti della domenica

Ancora un titolo italiano, terzo lungometraggio diretto dal catanese Giovanni Virgilio: un affresco storico della Sicilia che va dal 1934 alla morte di Aldo Moro attraverso la storia di Francesco (Alessio Vassallo), un uomo cresciuto senza il padre, emigrato negli Stati Uniti, e mandato in collegio dalla madre. Francesco si iscrive all’università e studia medicina, ma sceglie la politica diventando uno dei più giovani sindaci della regione, alle prese con le pressioni e la corruzione di chi vuole convincerlo a deviare dalla amministrazione onesta.

Il trailer di I racconti della domenica

La timidezza delle chiome

La filmmaker Valentina Bertani ricostruisce in questo insolito documentario (passato con successo alle Giornate degli Autori di Venezia 79) le vite di Benjamin e Joshua Israel, due ventenni gemelli omozigoti di origine ebraica con un deficit cognitivo. La regista li ha seguiti nel difficile percorso di crescita dall’adolescenza all’età adulta tra la voglia di amare, la ricerca della propria identità e l’indipendenza dalla famiglia di origine.

Il trailer di La timidezza delle chiome

Se fate i bravi

Stefano Collizzolli e Daniele Gaglianone ricordano il G8 a più di vent’anni dai fatti di Genova. In quest’arco di tempo, la testimonianza per le generazioni che all’epoca non erano ancora nate arriva da chi ha vissuto sulla propria pelle quell’esperienza: Evandro Fornasier, attivista vittima delle violenze della polizia nel carcere di Bolzaneto. Ancora più importante, i temi che erano sul tavolo allora (l’anti-democraticità di organi come il FMI, le distorsioni della finanza globale, lo sfruttamento incontrollato delle risorse del pianeta) e che il Genoa Social Forum voleva portare all’attenzione del mondo, sono gli stessi drammaticamente ancora attuali, volutamente mai risolti.