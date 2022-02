Sergio Castellitto è il generale Dalla Chiesa nella nuova fiction di Rai 1

Sergio Castellitto diventa il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa in una fiction in otto puntate che andrà in onda su Rai 1 in quattro prime serate in occasione del 40° anniversario dalla strage di via Carini. Prodotta dalla Stand By Me di Simona Ercolani con Rai Fiction, la serie si intitola semplicemente Il generale Dalla Chiesa ed è stata scritta da Monica Zapelli e Peppe Fiore con la consulenza storica di Giovanni Bianconi.

Sergio Castellitto è il generale Dalla Chiesa in tv

La regia è di Lucio Pellegrini (autore di commedie come E allora mambo!, Figli delle stelle ed È nata una star? e già rodato dal genere biopic televisivo con il recente Carosello Carosone) e di Andrea Jublin, il regista del cortometraggio candidato all’Oscar Il supplente e della commedia tragicomica Banana. La fiction è stata girata tra Roma, Palermo e Torino e ripercorre la storia umana e professionale di uno dei più alti simboli della lotta contro la mafia.

La serie parte dalla Sicilia degli anni ’70, dove Dalla Chiesa, all’epoca colonnello, comincia ad indagare su Cosa nostra e si conclude con quel tragico 3 settembre 1982, quando il generale viene ucciso insieme a sua moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo. Nel mezzo c’è soprattutto la guerra per la difesa della democrazia contro le Brigate Rosse, con la genesi del Nucleo speciale antiterrorismo nato a Torino con un gruppo di giovani agenti e tecniche di guerriglia apprese tra i partigiani.

La prima immagine di scena del protagonista Sergio Castellitto mostra l’estremo realismo della produzione. L’attore si è letteralmente trasformato nel generale con baffetti, occhiali vistosi e divisa d’ordinanza. La moglie Emanuela Setti Carraro è interpretata da Claudia Marchiori, apprezzata nella fiction di Rai 1 La sposa nel ruolo della contadina veneta Carla.

Sergio Castellitto è il generale Dalla Chiesa (foto: Stand by Me / Rai Fiction)

Il generale Dalla Chiesa: fiction “sarà diversa dalle altre”

Nando Dalla Chiesa, il figlio del generale, ha approvato il progetto spiegando in un’intervista a Repubblica che questa serie “non parte da Palermo, ma da mio padre”. “Eppure 40 anni dopo – racconta Dalla Chiesa – è impossibile non evocare quel periodo storico così importante per il Paese e per la partita che si è giocata nella storia. Io ricordo tutto di quegli anni a Palermo, nel male e nel bene, ogni minimo passaggio e dettaglio. Ma questa serie può trasmettere alle generazioni più giovani una memoria che non si ferma ai libri di storia e alle celebrazioni, ma che in qualche modo entra nella vita delle persone”.

Dopo Cento giorni a Palermo con Lino Ventura e la fiction di Canale 5 con Giancarlo Giannini, è la terza volta che la storia del generale-prefetto arriva sugli schermi. Con Il generale Dalla Chiesa sarà diverso perché questa – precisa Nando – “indaga con molta cura e sensibilità sulla figura di mio padre, si misura con la sua psicologia, entra nella complessità del personaggio e la licenza poetica della narrazione cinematografica non entra in conflitto con i fatti, cosa molto rara”.