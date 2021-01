L’anno che verrà, il cast e gli ospiti che daranno il benvenuto al 2021 su Rai 1

Nei lunghi mesi in cui cinema, teatri e club sono chiusi dal governo e sono vietati gli assembramenti, i festeggiamenti di Capodanno non saranno in piazza ma in tv. La Rai è in prima fila e invita il pubblico a celebrare l’arrivo del 2021 senza spostarsi dal salotto di casa con L’anno che verrà, il consueto show in prima serata su Rai 1 con Amadeus, ospiti e musica dal vivo. Sono numerose, però, le novità rispetto alle scorse edizioni, dettate ovviamente dall’emergenza sanitaria.

L’anno che verrà 2021: Rai 1 si affida ad Amadeus

Il varietà non andrà in onda da una piazza d’Italia (le Acciaierie di Terni erano state scelte come location principale) ma dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Non ci sarà pubblico ma, come ha annunciato Amadeus, “ci sarà un clima di festa”.

Il conduttore, già impegnato con i preparativi di Sanremo 2021, è pronto a far ballare e brindare i telespettatori con una “festa di tutti”.

Non sarà un Capodanno di sottofondo, com’è stato negli anni scorsi, ma un Capodanno da trascorrere con il volume alto.

L’accompagnamento musicale è garantito dalla Big Band diretta da Stefano Palatresi, che suonerà dal vivo i più grandi successi di ieri e di oggi. Le coreografie sono affidate ad un corpo di ballo specializzato.

I più piccoli avranno il loro spazio grazie alla presenza dei protagonisti dei cartoni animati 44 gatti, Lampo, Milady, Polpetta e Pilù.

L’anno che verrà, ospiti e cast del varietà di Rai 1

Ad affiancare Amadeus sul palco ci sarà Gianni Morandi, mentre il cast di ospiti musicali è davvero ricco:

Annalisa

Arisa

Boomdabash

Clementino

Gaia

Gigi D’Alessio

J-Ax

Leroy Gomez dei Santa Esmeralda

Piero Pelù

Raf

Rita Pavone

Rocco Hunt

Shade

Umberto Tozzi

Insieme a questi artisti, ci saranno anche Viktorija Mihajlović (la figlia primogenita dell’ex calciatore serbo ora allenatore del Bologna Sinisa) e Nino Frassica, che sarà con Amadeus e Morandi tutta la notte e regalerà al pubblico un oroscopo speciale.

Quella di San Silvestro sarà una serata di festa, ma pur sempre televisiva. La concorrenza è infatti agguerrita. Canale 5 festeggia con un puntata speciale del Grande Fratello Vip (ribattezzata “Happy New Year”: ospiti The Kolors, Valeria Marini e Rita Rusic) e La7 con una diretta inedita di Propaganda Live con tanto di tombola social. Il direttore Stefano Coletta, tuttavia, crede in Amadeus ed è convinto “che Rai 1 potrà vincere”.

L’anno che verrà sarà seguito in diretta anche da Rai Radio1 attraverso uno speciale radiofonico con Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola.