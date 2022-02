The New Boy, il nuovo film prodotto e interpretato da Cate Blanchett

Cate Blanchett reciterà e produrrà "The New Boy" del regista indigeno australiano Warwick Thornton.

Cate Blanchett, con la sua casa di produzione Dirty Films in co-produrre con la Scarlett Pictures collaboreranno sul progetto The New Boy, il nuovo film del pluripremiato regista indigeno australiano Warwick Thornton.

Ambientato nell’Australia degli anni ’40, Blanchett sarà la protagonista del film insieme a Deborah Mailman e Wayne Blair.

Sceneggiato da Thornton, The New Boy, racconta la storia di un bambino orfano aborigeno di 9 anni che arriva nel cuore della notte in un remoto monastero, gestito da una suora rinnegata, dove la sua presenza interrompe il delicato equilibrio di lotte spirituali al prezzo della sopravvivenza.

Blanchett, Andrew Upton e Georgie Pym produrranno la pellicola per Dirty Films, insieme alla produttrice Kath Shelper della Scarlett Pictures.

“Che gioia collaborare finalmente con Warwick, un regista di cui ammiriamo il calore, l’arguzia e l’umanità da così tanto tempo”, ha detto Cate Blanchett a nome di Dirty Films. “Non vediamo l’ora di iniziare le riprese con lui e la meravigliosa Kath Shelper per realizzare questa storia sorprendente.”

Thornton ha aggiunto: “L’idea di una storia con questo ragazzino ha vibrato nella mia immaginazione per molto tempo. Kath e io siamo oltremodo entusiasti di lavorare con Cate e la Dirty Films.

Thornton si è costruito una reputazione come uno dei registi più celebri d’Australia. Nel 2017, il suo Sweet Country, acclamato dalla critica, ha vinto il Premio Speciale della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia e il Premio Piattaforma al Festival Internazionale del Cinema di Toronto.

Nel 2009, il primo lungometraggio di Thornton, Samson & Dalilah, ha vinto la Palma d’Oro al Festival di Cannes. Entrambi i film sono stati nominati miglior film dall’Australian Academy of Cinema and Television Arts. Shelper e Thornton hanno già collaborato per produrre Samson & Delilah, il docufilm The Darkside, e numerosi altri premiati progetti.

Le riprese di The New Boy, saranno ambientate nell’Australia Meridionale ed inizieranno ad ottobre per concludersi la produzione alla fine del 2022.