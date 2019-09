Le adorabili figlie di Montalbano: il video di Zingaretti su Instagram

Mentre la Rai manda in onda due puntate di seguito (repliche, naturalmente) dell’amatissima serie tv interpretata da Luca Zingaretti, il popolo del web si diverte a sbirciare nella vita privata dell’attore, con uno sguardo in particolare alle dolcissime figlie di Montalbano e Luisa Ranieri, raramente apparse in foto o video di pubblico dominio.

Scene da una famiglia quotidiana: le figlie di Montalbano (all’anagrafe Luca Zingaretti)

Ogni volta che torna in TV il Commissario di Andrea Camilleri è sempre un successo: domenica 15 settembre con ‘Tocco d’Artista’ la Rai ha dominato gli ascolti con il 21.75% di share, e promette di ripetere l’ottimo risultato anche con la replica de ‘Il senso del tatto’, in onda lunedì 16 settembre alle 21.25 su Rai Uno.

Un tocco magico, un amore inesauribile quello del pubblico italiano per le avventure del siciliano e dei suoi aiutanti. Parte dell’eccellente ricezione che questa longevissima fiction ha da anni e anni è sicuramente grazie all’interpretazione di Luca Zingaretti, attore sempre riservato, educato e mai eccessivo nella sua vita pubblica.

La relazione con la bellissima Luisa Ranieri risale al 2005, e da allora – a parte avvistamenti delle cronache rosa e qualche recente scatto ‘social’ – i due hanno sempre vissuto il loro amore al di fuori delle luci della ribalta. Apparizioni ufficiali, sostegno reciproco nelle avventure lavorative del partner, ma pochi ‘occhi di bue’ puntati sulla loro vita privata. Sarà per questo che il divertente video con le figlie di Montalbano ha colpito così tanto gli spettatori: per chi non le conoscesse, ecco Emma e Bianca:



L’importanza della famiglia per i due attori italiani

“Se sono fuori a lungo, io e Luca ci scambiamo i ruoli – ha dichiarato una volta l’attrice, mentre Zingaretti ha commentato la gioia della paternità così: “(È) come rivivere lo stupore dell’infanzia. Come se prendendomi cura di loro sanassi le mie ferite di bimbo. I bambini hanno paure inspiegabili. Prendermi cura di loro è come guarire il me che ero”.

Sia quel che sia, il quadretto riprodotto dal video su Instagram (che trovate a questo link) esprime a gran voce un’adorabile e delizioso affetto familiare, complicità e leggerezza. Il quartetto, infatti, accompagnato da un’amichetta delle bimbe, canta ‘Rolls Royce’ di Achille Lauro.