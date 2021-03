Nuove anticipazioni su Sanremo 2021: ci sarà Lady Gaga?

Sorprese e buone notizie tra le anticipazioni su Sanremo 2021: gira voce che ci sia una grandissima ospite di fama internazionale, fresca vincitrice di un Golden Globe… I sospetti cadono subito su Lady Gaga, in questi giorni impegnata a Roma per le riprese del film ‘Gucci’. Volete sapere cos’ha risposto Amadeus all’eventualità di averla sul palco dell’Ariston?

Anticipazioni su Sanremo 2021 e gli ospiti internazionali

“Mi piacerebbe averla, è molto impegnata con il film – riporta Il Fatto Quotidiano in occasione della conferenza stampa, – Ci sono stati inviti ad artisti internazionali, ma c’è chi ha paura di viaggiare o che ha problemi per il ritorno, come Naomi che avrebbe avuto problemi a tornare in America in tempo utile per i suoi altri impegni”. Fiorello ha commentato: “Ci si sta lavorando comunque bisogna vedere come stanno i suoi cagnolini”.

E allora chi era la sensazionale ospite di cui vi stavamo parlando? È presto detto: la nostra mitica Laura Pausini, che quest’anno si è aggiudicata il primo Golden Globe della sua carriera nella categoria Miglior canzone originale ai Golden Globes (con Diane Warren e Niccolò Agliardi) con il pezzo “Io sì (Seen)”, colonna sonora di “The Life Ahead/La vita davanti a sé” (il film con Sophia Loren): “Non ci sono tante parole. Ci sono solo cuori che battono e c’è tanta Italia. Questi sono i miei colori. Sono in una zona arancione ma mi sento bianca, rossa e verde. Sanremo è l’unico posto al mondo deve canto peggio – ha ironizzato la cantante.

Ma come si sentirà Amadeus a poche ore dal fischio d’inizio? “Sono molto emozionato sia perché lo scorso anno era il mio primo Sanremo mentre ora è una edizione diversa. Finalmente ci siamo. La Rai, gli autori e chi ha lavorato alla struttura del Festival lo ha voluto fortemente con me – ha raccontato, commosso – Sono felice per la Sardegna che è diventata zona bianca e che sia un segnale di ritorno alla normalità. Spero che sia l’inizio di tante altre cose belle come la possibile riapertura a fine mese di cinema e teatri. Bisogna andare verso la normalità. Bisogna andare incontro a tutti i settori, non solo della musica, che sono fermi. Sia chiaro non è Sanremo che può salvare dai mali del mondo e un Sanremo dimesso non risolve. Molti artisti sono arrivati qui con l’emozione di chi non faceva musica live da un anno”

Un gioco di squadra vincente

Fiorello conferma l’entusiasmo di lavorare di nuovo spalla a spalla con il suo amico di una vita: “Ieri guardando il filmato nostro dell’anno scorso ci siamo resi conto che l’80% delle gag non erano state preparate. Quindi quest’anno non abbiamo preparato niente. Io e Amadeus siamo inseparabili neanche Renzi riuscirebbe a dividerci! Quello di quest’anno è un cast pazzesco di Sanremo e lui è riuscito a mettere insieme Orietta Berti e Willie Peyote”.

Restiamo in attesa di nuove anticipazioni su Sanremo 2021!