Sparito l’ex di Nina Moric dal 29 dicembre: di lui nessuna traccia

Luigi Mario Favoloso, il 31enne ex di Nina Moric, è stato dichiarato ufficialmente scomparso. Nelle ultime ore, infatti, familiari e amici hanno diffuso il seguente messaggio: “Urgente, Luigi Mario Favoloso è scomparso da 10 giorni. Io l’ultima volta che l’ho sentito è stato per augurarci un sereno Natale. Poi qualche giorno dopo arriva il messaggio della madre mentre ero ancora in America. Lei mi chiedeva se lo avessi visto o sentito, perché lui era già scomparso da 3 giorni. Da lì denuncia alla Polizia, ma ancora nessuna notizia. Se qualcuno lo avesse visto da qualche parte per favore ci contatti immediatamente”.

Si perdono le tracce di Luigi Mario Favoloso, l’ex di Nina Moric: ma la modella croata liquida velocemente l’accaduto

Tanti gli “Aiutateci a ritrovarlo” che animano i social, e grande l’apprensione della mamma del ragazzo, originario di Torre del Greco, che ha deciso di denunciare la scomparsa del figlio, che non ha più visto dal 29 dicembre 2019.

Si attendeva un commento anche della sua ex compagna, che da mesi centellinava le apparizioni social, ed infatti è arrivato: “Volevo ricordare che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene… per me questo si chiama egoismo”. Questo è quello che si legge sull’ex fidanzato di Nina Moric, un pensiero molto caustico dichiarato attraverso le story di Instagram.

In sostanza, la modella, madre di Carlos (avuto con Fabrizio Corona) sostiene che questa sparizione sia stata organizzata in prima persona proprio dal 31enne, il che costituirebbe un caso davvero grave. Gli SOS degli amici e la preoccupazione della famiglia, infatti, sembrano davvero accorati e feriti, l’idea che si tratti di uno stragemma per ‘vedere se uno ci tiene’ fa storcere il naso.

Nel frattempo le ricerche proseguono, il comune di Torre del Greco, in Campania, si è arrivato per recuperare più informazioni possibili sull’ex partecipante del Grande Fratello Vip.