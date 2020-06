Continueremo a vedere Federica Sciarelli a Chi l’ha visto o no? Si è vociferato nuovamente di un possibile addio della celebre presentatrice e della fine di un’epoca, ma stavolta le dichiarazioni sono ufficiali e vengono dalla diretta interessata.

La presentatrice fa chiarezza sulle insinuazioni che la vedevano abbandonare il suo programma cult

I rumors che pronosticavano l’addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto hanno raggiunto tutto il pubblico italiano, media compresi: è proprio per questo che La Repubblica ha voluto conoscere la vera risposta al fatidico dubbio dalla presentatrice in persona. Che ci ha tenuto subito a rassicurare i suoi spettatori:

“Sì resto – ha confessato la conduttrice, rivelando però che un fondo di verità nelle ‘insinuazioni’ c’era -, sono anni che penso di cambiare perché condurre la trasmissione è diventato molto faticoso dal punto di vista psicologico. Le storie degli scomparsi ti restano dentro. Ho vissuto periodi difficili. Sei sempre a contatto con il dolore delle famiglie. È dura, ci sono momenti in cui senti di non farcela”.

Continueremo a vedere Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? “Ci sono momenti in cui senti di non farcela”

E le ipotesi sul nuovo incarico, quello della conduzione di un talk politico in prima serata il venerdì sera? Anche questa proposta è realmente avvenuta (“Quando lavoravo al Tg3, seguivo la politica, mi ha sempre appassionato”), ma pensare di farsi sostituire alla guida del suo storico show si è rivelato molto più complesso di quanto si potesse prevedere.

Ed è per questo che, al di là della chiusura di stagione il 29 giugno, con l’ultima puntata di Chi l’ha visto, non la vedremo per nessun motivo abbandonare la conduzione del programma: “Sto dalla parte delle vittime e dei familiari. E se c’è un abuso di potere non faccio finta di niente”.