Eleonora Daniele indignata durante l’intervista ad Elena Santarelli

Un momento molto intenso quello vissuto a Storie italiane dalla presentatrice Eleonora Daniele: durante l’intervista ad Elena Santarelli, infatti, la sua reazione è stata davvero visibile agli occhi del pubblico.

La struggente intervista a Elena Santarelli a ‘Storie Italiane’

Nel tentativo di ricostruire un po’ la cronologia del dramma che da tempo oscura la vita della showgirl italiana, la presentatrice si è ritrovata spesso faccia a faccia con il suo dolore: “Ogni attimo di quel calvario ha rappresentato anche la vostra vittoria”, ha detto alla sua ospite, ricordando una delle riflessioni più intense che la Santarelli ha scelto di condividere durante questo difficile periodo.



Le prime domande vertono subito sulla stabilità del suo matrimonio: è vero che la loro serenità è ormai compromessa? ” “Il rapporto non si è rovinato per la malattia – ha dichiarato –: è solo che per le prime due settimane abbiamo vissuto il dolore da soli”. “Io – spiega meglio la showgirl – anziché andarmi a consolare sulla spalla di mio marito mi consolavo da sola. Eravamo entrambi arrabbiati. Non mi sono mai chiesta perché sia successo a me e a noi, perché la trovo una domanda veramente orrenda. Poi ci siamo uniti in un abbraccio fortissimo e abbiamo continuato a combattere insieme, ma non ci sono mai stati litigi tra me e Bernardo per questa situazione”.

I commenti carichi d’odio

Ed ecco uno dei momenti più delicati dell’intervista ad Elena Santarelli a Storie Italiane: il ricordo di un episodio in particolare, ovvero di quando il figlio malato le ha chiesto se sarebbe morto. “Ti dà l’idea di quanto sia vero che i bambini poi si accorgono di tutto. Aveva visto anche tanti ragazzini…”. Quello che però davvero colpisce e fa indignare la presentatrice e padrona di casa, tuttavia, è l’odio scatenato sui social: “Il tumore doveva colpire anche te”, “Vergognati, il tumore può ritornare”, “Sei solo una depressa del ca…o”, si leggeva sulla bacheca della Santarelli. E lei commenta così: “Non mi sento depressa, e comunque non c’è niente di male. Mi sento solo di essere stanca e devastata da un dolore che ho trattenuto per troppo tempo dentro”. Una bellissima intervista che vi consigliamo di recuperare.