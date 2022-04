I migliori film basati su storie vere secondo il Time. Ma quanto c’è di reale?

I film basati su storie vere riescono sempre a coinvolgere e a emozionare gli spettatori di tutte le età. In questo articolo se ne presentano alcuni fra i più belli secondo il Time – la rivista settimanale di notizie più diffusa nel mondo – con dei focus su quanto la trama di ciascun film rispecchi la storia realmente accaduta.

I titoli

● Il caso Spotlight

Una squadra di giornalisti investigativi indaga per scoprire la verità su una serie di abusi sessuali all’interno dell’arcidiocesi di Boston. Il caso Spotlight, premiato agli Academy Awards 2016 come miglior film, racconta fatti reali per l’81,6%. Si basa quindi per la maggior parte su fatti realmente accaduti.

● 12 anni schiavo

Tratta il racconto di Solomon Northup, un uomo afroamericano. Nel 1841 fu rapito e venduto come schiavo in Louisiana, negli Stati Uniti. Il film documenta la sua vita come schiavo in una piantagione, la sua ricerca di libertà e i tentativi di tornare dalla sua famiglia. Il film soddisfa elevati standard per l’accuratezza storica con cui è trattato e nella maggior parte rispecchia fedelmente il racconto di Northup.

● Selma

Il 7 marzo del 1965 un gruppo di manifestanti scelse la cittadina di Selma in Alabama (Usa) per manifestare pacificamente per esercitare il proprio diritto di voto. Il film Selma, del regista Ava DuVernay, sembra essere uno dei pochi film in cui si raccontano i fatti come sono realmente accaduti con una verità del 100%.

● Schindler’s list

Oskar Schindler ha salvato più di mille ebrei mettendoli a lavorare nella sua fabbrica di munizioni a Brünnlitz. Schindler aveva una lista di nomi di coloro che erano stati autorizzati a essere trasportati nella sua fabbrica e quindi salvati dai campi di concentramento. Il film ripercorre fedelmente il tentativo di Schindler di salvare più ebrei possibili.

Come vedere i più bei film tratti da storie vere in Italia?

In Italia possiamo facilmente vedere i più bei film basati su storie realmente accadute sulle principali piattaforme di streaming, anche su quelle straniere. È possibile farlo grazie a una virtual private network (vpn), tramite cui si può accedere a qualsiasi catalogo, italiano e straniero. Uno strumento di grande utilità, visto che i cataloghi delle piattaforme straniere di film e serie tv sono spesso molto più ampi di quelli italiani. Se si desidera avere maggiori informazioni in proposito, basta consultare alcuni siti che mettono a disposizione delle guide approfondite sulle migliori vpn gratis per l’Italia e per tutti i tipi di dispositivi.

Ma i titoli non si possono recuperare solo in streaming: questi cult si possono vedere e rivedere anche acquistando la versione fisica tramite DVD oppure tramite noleggio e acquisto dei titoli on demand, o ancora sfruttando l’insolita opportunità offerta da una piattaforma come Moviedaymand, che consente di organizzare proiezioni dei propri film preferiti all’interno di un cinema della propria città.

Non resta che concedersi un po’ di tempo libero e rilassarsi recuperando questi titoli indimenticabili, che hanno fatto la storia del cinema e rimarranno per sempre impressi nelle menti degli spettatori.