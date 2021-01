Elisabetta Gregoraci, bufera social: torna da Dubai e va subito al Gf

Chi è stato su Twitter nella giornata di oggi avrà notato tra gli argomenti in tendenza le parole Elisabetta e Dubai. Nulla a che vedere con la regina e con la capitale degli Emirati Arabi Uniti, ovviamente. La questione è legata piuttosto ad Elisabetta Gregoraci, che ha scelto la lussuosa e soleggiata città araba come meta per trascorrere le vacanze di Natale. Niente di male, se non fosse che al ritorno in Italia la showgirl ha ignorato le disposizioni anti-Covid riguardanti i cittadini in rientro dall’estero e si è subito fiondata negli studi di Cinecittà per partecipare al Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci, Dubai amara: cos’è successo

Come si legge sul sito Viaggiare sicuri del Ministero degli Affari Esteri, per l’ingresso in Italia dopo un periodo passato fuori i confini, fatte salve alcune eccezioni, è obbligatorio “sottoporsi ad un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni”. È inoltre necessario “attivare la sorveglianza sanitaria, contattando il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio”.

Queste norme sono state ignorate da Elisabetta Gregoraci, che nella puntata di lunedì 11 gennaio è arrivata nel cucurio per un “regolamento di conti” con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Il dettaglio del viaggio a Dubai e dell’immediato ritorno a Roma non è sfuggito agli spettatori del reality di Canale 5, che hanno polemizzato sui social chiedendosi come abbia fatto la ex di Briatore con la quarantena. Non contenta, la Gregoraci ha sottolineato di essere rimasta a Dubai “appena” quattro giorni.

Elisabetta Gregoraci a Dubai e subito dopo al Grande Fratello Vip (foto: Instagram @elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci, Grande Fratello Vip non ha regole?

I messaggi arrivati dagli utenti sono tantissimi: “Ma uno che torna dall’estero non dovrebbe fare 14 giorni di quarantena?”, “Ma a Dubai c’è un buco nero dove ci si può incontrare?”, “La nonchalance con la quale la Gregoraci ha minimizzato ‘4 giorni’ a Dubai, con tono quasi schifato per il ‘poco tempo’, data l’attuale situazione mondiale mi ha fatto veramente schifo”.

Anche Taylor Mega ha polemizzato con la showgirl su Instagram. “Io sono tornata da Dubai – scrive l’influencer – e sto facendo la quarantena. Quindi com’è possibile che alcune persone invece vadano in tv e a fanc*** la quarantena? Vabbè. Sono curiosa se chi faceva le storie su di me prima, ora riserverà lo stesso trattamento per queste persone, mah. Quindi io che ho fatto il tampone ed è risultato negativo posso uscire come se niente fosse? No, chiedo perché sono confusa”.