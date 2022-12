Se avete letto anche voi in giro la notizia di Maurizio Costanzo condannato ad un anno di reclusione siamo qui proprio per fare chiarezza: com’è avvenuta questa decisione giudiziaria? E come hanno risposto i legali del celebre presentatore?

Solo pochi giorni fa il mitico volto del Maurizio Costanzo Show si era speso in parole di solidarietà e supporto verso la Lucarelli, la quale (a suo parere) ha subito una ‘gogna mediatica’; per ironia della sorte, pare sia stata proprio una gogna simile ad aver scatenato questa condanna.

Perché stiamo leggendo di Maurizio Costanzo condannato alla reclusione per un anno?

“Complimenti a questo gip. Vogliamo dire il nome del gip che ha fatto questo, eh? Diamo il nome: se ricordate queste dichiarazioni vuol dire che eravate davanti alla TV quando, nel 2017, in studio da Costanzo c’era Gessica Notaro, la quale sono tre mesi prima era stata sfregiata dall’ex compagno Edson Tavares – Complimenti signori e mi rivolgo al ministro Orlando, al ministro della Giustizia, faccia un’inchiesta su questo gip, perché non ha fatto quello che gli ha detto il pm».

Sono questi i commenti che hanno portato a dover raccontare di Maurizio Costanzo condannato per diffamazione: l’azione legale è stata intrapresa proprio dal gip che lui stesso citava durante l’intervista alla Notaro. Secondo la procura le esternazioni del presentatore su Vinicio Cantarini (questo il nome del gip) avrebbero insinuato che la tragedia dell’attacco alla vittima fosse stato causato anche in parte «dall’atteggiamento inoperoso o comunque superficiale del giudice» in seguito alla denuncia di Gessica e allo stalk1ng perpetrato dall’aggressore prima della lesione fisica.

La pena attribuita quindi allo storico presentatore è di 12 mesi di reclusione, pena attualmente in via di sospensione condizionale, a patto che vi sia il risarcimento del danno, quotato 40mila euro.