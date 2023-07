Vedremo Ornella Muti al GF Vip? “Sono un’artista, non faccio trash”

Poche certezze ma solide: Ornella Muti al Gf Vip non la vedremo mai. Un no categorico che arriva ancor prima di voci di corridoio e possibili rumors da smentire, un’ipotesi anche solo immaginabile che però l’attrice ci tiene a specificare che non si realizzerà mai. Questo perché, come sempre all’alba nei nuovi palinsesti della nuova stagione TV, si prepara a partire l’immancabile ‘toto-nome’ dei nuovi potenziali clienti ma no: Ornella Muti al GF Vip non ci sarà!

La porta chiusa di Ornella Muti al GF Vip ancor prima che se ne possa parlare:

“Trovo che le notizie che girano in rete e sui social in questi giorni su una mia presunta partecipazione alla prossima edizione del GF Vip siano denigranti“, a dichiarato la ex co-presentatrice di Sanremo 2022 all’AdnKronos. “Faccio l’artista, non il trash“, una frecciatina ben piazzata, precisa e che vuole mettere una vera e propria distanza tra lei e programmi del genere: “Ho appena fatto un film, faccio teatro, lavoro tanto e non accetterei mai di partecipare a un programma poco costruttivo come quello“, puntualizza, infatti.

Chissà però che questa edizione in particolare non sia un po’ diversa dalle precedenti: dopotutto, con la nuova attitudine di Pier Silvio Berlusconi (che di recente ha avuto a che fare con l’uscita di scena di Barbara d’Urso), il GF Vip 8 sembrerebbe mirare ad una sorta di ‘selezione’ più attenta dei potenziali concorrenti. In particoalre: no influencer, no persone famose solo perché con molti fan sui social, non creatori di OnlyFans. Un’iniziativa che l’ad del Biscione direziona verso una TV più ‘ripulita’, diversa da come vista finora.

In questo contesto si staglia quindi il sono rifiuto di Ornella Vanoni al Gf Vip: sotto il suo post migliaia e migliaia di commenti e approvazioni per la sua scelta e per il modo in cui ha deciso di prendere le distanze. Varrà lo stesso anche per Naike Rivelli? Continuiamo a seguire il toto-nomi e vediamo cosa esce ‘dal cilindro’ per l’ottava stagione del reality.