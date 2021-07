Elodie verso Le Iene: sarà la cantante a sostituire Alessia Marcuzzi

L’addio chiacchierato e rumoroso di Alessia Marcuzzi a Mediaset ha lasciato un vuoto a Le Iene. Chi prenderà il posto della conduttrice nella prossima edizione del programma di Italia 1? Il nome più gettonato (e decisamente inaspettato) è quello di Elodie. Stando alle prime indiscrezioni, potrebbe essere la cantante, già rodata nel ruolo dalla seconda serata del Festival di Sanremo 2021, a rimpiazzare la bionda presentatrice romana nell’appuntamento bisettimanale della trasmissione. Ma le novità non finiscono qui.

Elodie Iene: a volerla è Davide Parenti

Davide Parenti, storico autore del programma, starebbe valutando da tempo una piccola rivoluzione nella coppia di conduttori. Elodie è la sua prima scelta perché ha cominciato la carriera proprio all’interno di uno show Mediaset: era il 2015 quando la cantante esordiva al talent Amici di Maria De Filippi, arrivando al secondo posto e vincendo i premi di critica e radio.

La Marcuzzi, reduce da una stagione difficile, ha salutato Mediaset con un discusso post sui social, nel quale ha annunciato di aver rifiutato ogni altra proposta di conduzione perché “non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi vengono proposti”.

Poco più tardi, Pier Silvio Berlusconi ha chiarito come la decisione sia stata tutta della conduttrice, per la quale sarebbe rimasta “stima e affetto”. “Noi non facciamo più contratti di rete in esclusiva, ma contratti legati ai progetti. Al momento, Alessia non ha un progetto suo, e non ci siamo trovati d’accordo sul lato economico di una nostra proposta”, ha ammesso l’amministratore delegato di Mediaset. La situazione è del tutto diversa per quanto riguarda Nicola Savino.

Le Iene: Nicola Savino pronto a lasciare come la Marcuzzi?

Savino avrebbe deciso di restare a Mediaset ma di non prendere parte alla prossima edizione de Le Iene. Il conduttore ha infatti in cantiere un progetto completamente diverso, già approvato a Cologno Monzese: una trasmissione nuova di zecca intitolata Ritorno a scuola. Il programma dovrebbe andare in onda in autunno sempre su Italia 1.

Il format vedrà alcuni personaggi famosi ripercorrere i loro periodi tra corridoi e banchi di scuola e tornare in aula per confrontarsi con gli studenti di oggi. Nel caso in cui Ritorno a scuola sarà l’unico programma di Savino nella prossima stagione, resta da capire chi prenderà il suo posto a Le Iene.