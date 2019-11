Sapevate che Alessandro Greco e la moglie, Beatrice Bocci, hanno scritto un libro che si chiama “Ho scelto Gesù – un’infinita storia d’amore”? È proprio da questo libro che è partita la coppia nel suo racconto a ‘Storie Italiane’.

La confessione di Alessandro Greco e la moglie Beatrice: “Abbiamo fatto una scelta, siamo casti da tre anni”

Durante la presentazione TV di quest’opera editoriale che hanno deciso di scrivere a quattro mani, il presentatore ha dichiarato: «Siamo stati casti per tre anni, nonostante fossimo già sposati». Una rinuncia vera e propria che, a differenza di come accade spesso a chi fa questa stessa scelta per motivi di credo, stavolta viene presa come coppia, non come individuo.

Ecco come Alessandro Greco e la moglie hanno motivato questa decisione: «In quel momento preciso stavamo insieme da diversi anni e avevamo due figli eravamo in pellegrinaggio a Medjugorje e le ho detto ‘se tu sei pronta facciamolo’. Stavamo arrivando al punto di mettere Gesù al centro».

Non che sia un percorso in discesa: «Questo percorso non è facile con la sola forza umana… In questo percorso della castità si conosce un’intimità profondissima. È una preparazione al sacramento del matrimonio, dove c’è la pienezza della vita ses*uale», ha commentato la Bocci. Ma non erano già sposati?

Il desiderio della coppia innamorata della pienezza del rito religioso

I due sono diventati madre e padre del 21enne Lorenzo, e dopo 10 anni dalla sua nascita (nel ’98) hanno ufficializzato la loro unione con il rito civile. Entrambi, però, hanno conservato il sogno del matrimonio anche in chiesa, cerimonia che non si è potuta celebrare a suo tempo perché il primo non era ancora annullato. Adesso, dopo un percorso di castità e conversione durato tre anni, Alessandro Greco e la moglie s’incamminano felici e orgogliosi verso l’altare.