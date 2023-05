Le confessioni dell’ex ragazzo di Cristina Scuccia

Quando il piccolo schermo espone così tanto, le narrazioni si ampliano di tante voci: è così che sono venute fuori alcune rivelazioni di Lucio Ardadipane, ex ragazzo di Cristina Scuccia, la ex suora vincitrice di The Voice che attualmente partecipa all’Isola dei Famosi. Mentre in Honduras si ‘confessa’ alle telecamere, ormai fuori dagli abiti religiosi, il suo ex fidanzato, intervistato dal settimanale Di PiùTv, ha raccontato il suo punto di vista con un retrogusto quasi ‘piccato’.

Tutto è partito dal fatto che Cristina ha parlato di Lucio durante alcune conversazioni con gli altri naufraghi dell’Isola, descrivendo il loro rapporto in modo poco lusinghiero: “Quando dovevo uscire la sera con il mio ragazzo era un impegno perché io preferivo fare altro“. Il commento di Lucio è stato altrettanto “freddo”: “Non la seguo più. Non mi interessa se ha parlato di me“.

L’ex ragazzo di Cristina Scuccia ha detto poche altre cose rispetto alla loro relazione e al periodo in cui Cristina provava a sfondare nel campo della musica. Lucio e Cristina si conobbero quando erano ancora bambini: “Avevamo otto anni quando ci siamo visti per la prima volta“, ha raccontato. Erano fidanzati e amici fidati mentre crescevano insieme. La famiglia Scuccia approvava la loro relazione: “Mi presentò ai genitori e loro erano tranquilli per lei“. Tuttavia, quando la passione di Cristina per la musica prese il sopravvento, il loro rapporto iniziò a incrinarsi. Cristina aveva un forte desiderio di sfondare nel mondo musicale e partecipò ai provini di Amici di Maria De Filippi a Roma, ma venne esclusa, e questa fu una grande delusione per la cantante. Questo evento segnò una svolta nella vita di Cristina, che successivamente lasciò Lucio e decise di andare in convento.

Oggi, Cristina Scuccia ha abbandonato gli abiti religiosi e si sta dedicando alla musica (Spera di scrivere un brano insieme ai Jalisse), vivendo una nuova fase della sua vita. Nonostante un passato fatto di scelte, sfide e cambi di vita, Cristina guarda sempre avanti e si impegna nel suo percorso artistico, lasciando il passato alle spalle.